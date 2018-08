Biztos Kezdet Gyerekház indul Bánhorvátiban

Földvári István polgármester elmondta, a település egy sikeres pályázatnak köszönhetően kapott lehetőséget arra, hogy kapcsolódjon a Biztos Kezdet Gyerekház programba, amely a hároméves kortól kötelező óvodáztatással együtt segíti a nehéz sorsú családokat.

– Ennek beindítása szeptemberben várható. A szolgáltatás révén a leghátrányosabb helyzetű kisgyermekek is hozzáférhetnek majd a kora gyerekkori képességgondozáshoz, a szülők pedig támogatást kapnak abban, hogy jobban értsék gyermekük szükségleteit. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy szülők, háromévesnél nem idősebb gyermekeikkel egy megadott rend szerint használhatják majd a házat, ami fel lesz szerelve különféle készségfejlesztő játékokkal, de lesz itt mosógép, illetve felszerelt konyha is, tehát a szülő úgy tölthet együtt hasznos időt gyermekével, hogy még azokat a házimunkákat is el tudja majd végezni, melyekre otthon csak rosszabb körülmények között, vagy egyáltalán nincs lehetősége – mondta Földvári István.

Az első 43 gyerekház 2009-ben és 2010-ben alakult uniós pályázat keretében, aztán 2015-ig további hetvenkettő jöhetett létre, ekkor már hazai forrásból is segítette az állam némelyik intézmény működését. Mára több mint kétszáz ilyen létesítmény működik, a szolgáltatás 2013-tól beépült a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály rendszerébe.

