Biztos hátteret nyújt Kazincbarcikán

Huszonöt éves évfordulóját ünnepelte az elmúlt esztendőben a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ (KSZSZK). Az intézményrendszer szolgáltatási skálája rendkívül színes: üzemeltet többek között két bölcsődét, két idősotthont, gondozóházat, idősek klubját, nappali melegedőt és éjjeli menedékhelyet, család- és gyermekjóléti szolgálatot és központot is, de szolgáltatásai között megtalálható még a hagyományos, illetve a jelzőrend­szeres házi segítségnyújtás, a fogyatékos személyek nappali ellátása az étkeztetés is.

István Zsolt igazgató hetedik éve irányítja a KSZSZK-t. Mint elmondta, az intézmény az elmúlt két és fél évtizedben az aktuális igényeknek és természetesen a jogszabályi háttérnek megfelelve folyamatosan változott.

– 1993. május 1-jén, az akkori jogszabályoknak megfelelően, illetve azokat kihasználva alakultunk meg. Kazincbarcika képviselő-testülete akkor lehetőséget látott abban, hogy a város szociális ellátórendszerét integrált formában működtesse és én azt gondolom, hogy az elmúlt évek alá is támasztották a döntés helyességét – hangsúlyozta az igazgató.

Az intézmény az évek során az igények tükrében folyamatosan változott. Ennek megfelelően például a bölcsődék száma csökkent, viszont létrejöttek az időskorúak számára fenntartott bentlakásos intézmények, melyek sajnos, nem képesek a nagy számú várakozókat azonnal felvenni.

Folyamatosan változott

„A kilencvenes évek közepén indult el a hajléktalan ellátás, majd a szolgáltatások köre a kétezres években is folyamatosan bővült, utolsóként 2014-ben a fogyatékos személyek nappali ellátását biztosító Kincsem Napközit nyitottuk meg, illetve a törvényi előírásoknak megfelelve 2017-ben a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat mellett a járási feladatokat ellátó Központot is létrehoztuk.”

A negyedszázados fennállást változatos programokkal ünnepelték.

– Az év elején megtartott Hóvirág Bált, vagy a nyári csapatépítő tréningünket is a jubileum jegyében szerveztük. Októberben az idősek napi ünnepség például a korábbi évekhez képest jóval grandiózusabb volt, Balázs Klári és Korda György szórakoztatta a megjelenteket, a Szociális Munka Napján pedig a nyugdíjas munkatársaknak, vezetőknek is elismeréseket nyújtottunk át az aktív dolgozók mellett. Itt debütált egyébként a megújult, kiszínezett logónk is, mely már sokkal jobban jelképezi azt a dinamikus, színes, folyamatosan változó intézményt, amivé az évek során fejlődött – tette hozzá István Zsolt.

Meghatározók a térségben

Ezen túl imázs- és dokumentumfilmet is készített róluk a kazincbarcikai televízió, de készülőben van több, a KSZSZK-ról szóló kiadvány és egy jubileumi tárlatot is szeretnének nyitni, az intézmény múltját felvonultató tárgyakkal, fényképekkel és egyéb relikviákkal.

A megemlékezés mellett természetesen a szakmai munkára folyamatosan nagy hangsúlyt fektetnek, szolgáltatásukra rengetegen tartanak igényt úgy a városban, mint az egész térségben.

„Célunk, hogy biztos hátteret nyújtsunk az itt élőknek és úgy érzem ezt el is értük. Bölcsődéink kihasználtsága az elmúlt években újra nő, olyannyira, hogy most ismét a férőhelyek bővítésén kell gondolkozzunk, dolgozunk a fogyatékos személyek számára nyújtott támogatott lakhatás szolgáltatás elindításán is, és a család és gyermekjóléti szolgálat és központ is kinőtte eddigi helyét, a szolgáltatás méltó elhelyezése is a közeljövő feladata lesz.”

Tajthy Ákos

Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ

Létrehozás éve: 1993. május 1.

Vezetők:

1993–2012-ig Csősz Béláné

2012-től István Zsolt

