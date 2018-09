Biztonságosabb az út a Tisza mentén

Nyolc kilométeren megújult az út Dél-Borsodban, a Tisza mentén Négyes és Tiszadorogma között európai uniós támogatásnak köszönhetően közlekedhetnek biztonságosabb úton az ott élők. Tóth Zoltán, Tiszadorogma polgármestere az átadó ünnepségen elmondta, életveszélyes volt már ez a szakasz, amelyen Négyes, Tiszavalk, Tiszabábolna és Tiszadorogma óvodásait és általános iskolásait szállították. A továbbélés, a további fejlődés érdekében szükség volt a felújításra, így van mód a turizmus felé nyitni, s javul az itt élők életminősége. Nem csak múltja, de jövője is lesz a falvaknak.

Tállai András, a térség országgyűlési képviselője kifejtette, húsz éve is érett volt a felújításra a tiszai vonal, de annyi pénz sosem volt rá, hogy teljesen újjáépítsék egyes részeit. Türelmesen vártak, s ez meghozta eredményét, még sosem kapott ennyi gratulációt egy beruházáshoz sem, mint ehhez. Szerinte a kormánynak fontosak az itt élők. A környéken már számos közintézmény megújult, a szennyvízcsatorna kiépítése után pedig jó útjuk is lett 1,1 milliárd forintból.

Beszédében hangsúlyozta, hogy az emberek bele sem gondolnak, mennyi időt töltenek az utakon, ezért fontos, hogy komfortosan utazhassanak. Jó úton jó gondolatokat, célokat fogalmaznak meg, míg rossz utakon haladva negatívum dolgok jutnak az eszükbe. Az utak összekötnek, közelebb hoznak egymáshoz országokat, településeket, embereket. Újabb országos programot hirdetnek utak építésére, felújítására.

Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nzrt. Műszaki vezérigazgató-helyettese kitért arra, a megyében 13 milliárd forintból 160 kilométernyi utat tettek rendbe. A most átadott 3302-es út kétrétegű aszfaltot kapott, több helyen kicserélték a pályaszerkezetet, felújítottak két hidat, szélességjelző karókat és tartós útburkolati jeleket alkalmaztak.

Mikesz Csaba kérdésünkre elmondta, az idei évre tervezett projektek háromnegyede elkészült az országban, a többin zajlanak a kivitelezési munkák. Borsod megyében is jól állnak, a 2018-ra tervezett munkákkal el fognak készülni. Jellemzően a mellékúthálózat felújítása folyik, hiszen ezek állapota is ezt indokolja, de az M3-as egy szakaszát is kijavítják.

A következő évben több felújítási program is tervben van. 2019-re olyan beruházásokat készítenek elő, amelyek nagyon leromlott állapotú utak rendbetételéről és kis lélekszámú települések vérkeringésbe való bekapcsolásáról szól. Olyan utak kerülnek sorra, amelyek 20-30 éve nem voltak felújítva.

Tóth Balázs

