Biztonságos lesz a biciklizés Encs és Méra között

A méraiak nagyon örülnek a hírnek, hiszen hiába csak 5 kilométerre található tőlük a város, de az odavezető út veszélyes. A Mérán élő Jaczkó Zoltán azt mondta lapunknak, tőlünk tudta meg, hogy lesz kerékpárút, de nagyon jó hír, mert gyakran járnak Encsre biciklivel vásárolni, ügyeket intézni, és bizony nem minden autós tartja be a közlekedési szabályokat. Van, hogy 150-nel robognak az úton, ami a kerékpárosokat igencsak veszélyezteti. Zoltán 16 éves fia is kerékpárral jár iskolába Encsre, őt is félti, hiszen most nem biztonságos a közlekedés. A szintén mérai Galyas Roland tudott róla, hogy lesz kerékpárút Encsre. Ő ugyan nem jár biciklivel, mert fuvarozó, de tudja, hogy a faluból sokan biciklivel közlekednek Encsre. Ez azonban jelenleg veszélyes az ő számukra, de az autósok számára is, mondta Roland.

ÉM-HE

