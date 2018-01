Biztonságban úton és útfélen, hogy kevesebb legyen a halálos baleset

Fekete időszaka van Borsod-Abaúj-Zemplén megye közlekedésének. Több halálos baleset is történt az elmúlt hónapokban. Alaposan megszaporodott a gyalogosgázolások száma, és két olyan eset is volt alig egy hónapon belül Miskolcon, amikor a halálos baleset okozója segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről.

Ha autósokat kérdezünk, legtöbbjük a gyalogosok hibáiról beszél, amellyel saját magukat sodorják veszélyes, nem ritkán életveszélyes helyzetbe. A gyalogosok ugyanakkor az autósok hibáit tudják órákon át sorolni. Egy viszont bizonyos, az esetek döntő többségében a gyalogosok húzzák a rövidebbet.

Elgázolta a gyalogost és továbbhajtott Miskolcon

Néhány alapszabály adott, amellyel biztonságosabbá tehető a közlekedés. Például a gépjárművezetőknek minden esetben fokozott figyelemmel és körültekintéssel kell megközelíteniük a gyalogos-átkelőhelyeket, buszmegállókat, illetve azokat a helyeket, ahol gyalogosok jelenlétére számítani lehet.

Ott minden esetben a gyalogosoknak van elsőbbségük. Minden esetben meg kell várni, amíg a gyalogos fellép az úttestről a járdára, és soha nem szabad megpróbálni mögötte elhaladni, vagy kényszeríteni őt a gyorsabb áthaladásra. Figyeljünk gyalogosan közlekedő embertársainkra, mert ők a legvédtelenebb közlekedők!

Minden helyzetben

Szintén fontos észben tartani, hogy a gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton kell közlekednie, de ha ezekből egyik sincs, az úttesten is mehetnek (a forgalommal szemben haladva). Ugyancsak elsőbbsége van a gyalogosnak – kijelölt gyalogos-átkelőhely hiányában is – az útkereszteződéseknél azokkal a járművekkel szemben, amelyek arra az útra kanyarodnak be, amelyen a gyalogos áthalad.

Halálra gázolta, majd elhajtott a helyszínről Sajóvámoson

Télen még fontosabb számolni a rossz út- és látási viszonyokkal, a közlekedés minden résztvevője tehet a baleset megelőzéséért.

ÉM-SZB

Mit tehet a gyalogos?

Gyalogosként úttestre csak akkor lépjenek, ha meggyőződtek annak veszélytelenségéről!

Korlátozott látási viszonyok mellett növelheti a gyalogosok biztonságát a világos öltözet, esetleg fényvisszaverő csíkok használata. Ma már nagyon sok felsőruházatot és hátizsákot gyárilag ellátnak fényvisszaverőkkel.

Kerékpáron lehetőleg viseljenek láthatósági mellényt!

