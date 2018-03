„Bizonyos, hogy nem áll majd üresen még évtizedek múlva sem…”

Vöröstégla borítású, kicsit skandináv jellegű, nem klasszikus formájú: így jellemezhetnénk azt a ­templomot, aminek építése az év elején kezdődött el az Avason, a ­Szemere szakgimnázium szomszédságában. Már évek óta tudott, hogy a református gyülekezet tartós használatba vette a területet, és templom épül oda – több évvel ezelőtt írt is lapunk a konkrét tervekről – ám sokáig nem lehetett hallani semmit. Most viszont már folyik az építkezés, és mint kiderült, az év végén ­szeretnék is átadni az épületet.

A közösséget igénylő és a hitünk szerint a ­bibliai igazságokat szívből kereső ­közösség jött létre.” Boda József

– 2000 decembere, ­adventi időszak, amikor az első ­találkozónk volt – ­meséli Boda ­József, az Avas-Dél ­Lakótelepi Református Missziói Egyházközség gondnoka. Már közel 20 éve létezett akkor a lakótelep, körülbelül 30 ezren laktak ott, de a reformátusoknak nem volt gyülekezete – magyarázza. – Ezért volt érthető, hogy szó szerint alulról, az ott élők részéről jelentkezett az igény rá. Úgy 30-an voltunk az alakuláskor.

Azóta eltelt 18 év. Mint ahogy a gondnok fogalmaz, átmentek a gyermek- és ifjúkorra jellemző tanulási folyamaton, kialakult a felelősség és érettség, most már a saját otthonukba költözhetnek.

Albérlet a jezsuitáknál

– Mára közel kétszázra nőtt a regisztrált tagjaink ­száma, ők rendszeresen járnak alkalmaink­ra, és szinte ugyanennyi az alkalom­szerűen jövők száma is. A ­közösséget igénylő és a ­hitünk szerint a bibliai igazságokat szívből kereső ­közösség jött létre.

Megtudjuk, a 2000-es évek közepén merült fel először az igény egy saját épületre, hiszen az „albérleteiket” újra és újra kinőtték. Az Avasi ­Római Katolikus imateremben kezdték, majd a jezsuita Fényi Gyula gimnázium egyik termébe tudtak költözni – a gondnok szavaival élve a jezsuita rendben szolgálók nyitott szívvel ajánlották ezt fel – de a létszám növekedésével ez is kicsinek bizonyult. Ekkor az Avasi Gimnázium színháztermét kapták meg, ott már több mint százan elfértek. A gondnok bízik benne, hogy innen költözhetnek majd az új épületbe. A színházteremben a vasárnapi istentiszteleteket tartják meg, a hétközi réteg­alkalmakat külön helyen.

Sok a fiatal

Kérdezzük, milyen korúak a hívek, és a gondnoktól megtudjuk, a gyülekezetekre gyakran az idősödés jellemző, ezzel ellentétben az övék többségében fiatalokból áll. Sok a gyermek, köszönhe­tően a Dandé lelkész házaspár odaszánt lelki munkájának.

Már folyik az építkezés a bérházak szomszédságában/ Fotó: Kozma István

– Ez az, ami megerősít bennünket az építkezés létjogosultságában – mondja. – Abban is, hogy nem csak a jelenlegi létszámnak lesz megfelelő az épület, és hogy van reményünk, sőt bizonyosságunk, hogy nem áll majd üresen évek, évtizedek múlva sem.

A templom a református egyházkerületnek ­nyújtott állami támogatásból épül meg, az összeget 2016 ­decemberében biztosították. A ­tervek szerint az év végén be is ­tudnak költözni.

– Azt nem tudni, hogy mindennel készen leszünk-e akkorra – jegyzi meg Boda József. A hiányzó összeg előteremtéséhez a hívek további adományaiban bíznak.

Szolid, de nem rejtőzködő

A templomban egy 200-250 fő átlagos befogadóképességű, bővíthető nagyterem lesz; maga a templomtér. Az említett rétegalkalmak miatt kisebb termeket is kialakítanak az épületben. A lejtős terepből adódóan lesz egy alagsori helyiség is, ami félig kiemelkedik a földből, ezt főleg a fiatalok tudják majd kihasználni. Az épület előtti szabad területre mozgásra, sportolásra alkalmas teret terveznek. De lesznek még az épületben további kisebb szobák, működtetéshez szükséges helységek is, és egy lelkész család számára alkalmas otthont is kialakítanak.

– Szolid, de mégsem ­rejtőzködő, hívogató jellegű épület lesz a nagy panelházak ­közelében – tudjuk meg Boda ­Józseftől. Az alagsorral együtt mindösszesen három szintes.

