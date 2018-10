Kazincbarcikai SC – Zalaegerszegi TE FC (Putnok, vasárnap, 14.30)

Gálhidi György, a Kazincbarcikai SC edzője: – Két hét szünet volt a bajnokságban, és ennek az elején azt mondtam a játékosoknak – és most is ezt gondolom –, hogy az előző fordulókban a tabella alsó részében lévő csapatok ellen bizonyítottuk, hogy nem ott van a helyünk, hátul, most viszont más bizonyítási lehetőség előtt állunk, az éllovasnak akarunk méltó ellenfelei lenni. Szeretnénk a ZTE szintjén futballozni, és ebből a szempontból nagyon jó volt a DVTK elleni, múlt heti edzőmeccs, hiszen egy erős csapat ellen léptünk pályára, és örömmel láttam, hogy mertünk játszani, azt megcsinálni, amit a relatíve gyengébb együttesek ellen. A múlt heti volt az első olyan hét, amikor egy egész hetet együtt tudtunk dolgozni, de néhány napja azt éreztem, hogy egy picit mintha túlpörögtünk volna, mert a fáradtság jeleit láttam a játékosokon. Bízom benne, hogy a meccsig teljesen kifrissülünk és jó mérkőzést tudunk játszani. Remélem, a szurkolóink érdeklődését is sikerült felkeltenünk az elmúlt hetek eredményeivel, és szép számban lesznek ránk kíváncsiak. Igaz, hogy papíron nem mi vagyunk a találkozó esélyesei, de ettől függetlenül van győzelmi esélyünk.

A KBSC-nél Olteannak és Kovács O.-nak volt kisebb sérülése az elmúlt napokban.

A Kazincbarcikai SC várható kezdőcsapata: Somodi – Palmes, Heil, Fótyik, Mikló – Toma, Oltean, Krausz – Tóth L., Lukács R., Kanalos.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA