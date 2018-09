Bíróság előtt a nyéstai emberölés gyanúsítottjai

A Miskolci Törvényszéken előkészítő ülést tartott kedden délelőtt dr. Feledi Tamás a nyéstai emberölésként elhíresült ügy öt vádlottjának. A július 1-től megváltozott Büntetőeljárási Törvény lehetőséget teremt arra, hogy a tárgyalások kitűzése előtt egy előkészítő ülést tartsanak, itt pedig a vádlottak beismerő vallomást tehetnek, amely lehetőséget teremt arra, hogy a hosszadalmas eljárás helyett gyorsan pontot tegyenek az ügy végére, és akár rögtön az előkészítő ülésen ítéletet hozzon a bíróság.

Beismerés helyett védekezés

Ez a lehetőség most a nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolt három férfi és két nő számára is adott volt, azonban nem véletlenül írunk feltételes módban, hiszen nem csak, hogy beismerő vallomást nem tettek, de vallomást sem. Ami persze abból a szempontból nem meglepő, hogy a védekezésüket láthatóan arra próbálják majd felépíteni a tárgyalások során, hogy nem ők követték el a bűncselekményt. Legalább is ez sejthető abból, hogy összesen 12 tanú beidézését kérték a törvényszéktől, akik reményeik szerint alibit biztosítanak számukra, azaz arról nyilatkoznak, hogy az emberölés időpontjában máshol voltak.

Az előkészítő ülésre vezetőszáron, két etapban érkeztek a vádlottak. Az elsőrendű, L. M. ugyanis egy másik ügyből kifolyólag tölti szabadságvesztését, míg a társaság másik négy tagja előzetes letartóztatásban van. A folyosón családtagok várakoztak, hogy két gyors mondatot, egy-egy elkapott érintést váltsanak, a negyedrendű nő, G. E. el is sírta magát és könnyes szemmel lépett be a tárgyalóterembe. Ahol dr. Feledi Tamás tájékoztatása után dr. Zelenáné dr. Rácz Gabriella ügyész ismertette a vádat, mely szerint az ötödrendű vádlott, M. K. elpanaszolta a többieknek, hogy, ha nem sikerült ételt vennie a gyerekeknek, akkor a gyámhivatal elveszi tőle őket. Megemlítette, hogy ismer egy idős nőt Nyéstán, aki mindig tart otthon pénzt, azt is tudja hol, meg lehetne tőle szerezni. A három férfi és a két nő megbeszélte, hogy elmennek az idős nőhöz, betörnek hozzá, és, ha kell bántalmazzák, vagy meg is ölik.

Elhatározzák megölik

Emiatt magukhoz vettek egy vascsövet és zoknit, illetve kesztyűt, majd Abaújszolnokról egy földúton átsétáltak Nyéstára, a kerten keresztül mentek be a 87 éves nő portájára. A két nő kint maradt, majd a harmadrendű vádlott berúgta az ajtót és bementek a nyári konyhába, ahol az idős nő aludt. Az felébredt a zajra, ezért a másodrendű vádlott R. B. a vascsővel- a kezére zoknit húzva -, míg a harmadrendű G. Zs. pusztakézzel azonnal nekiesett, és addig verték, amíg lélegzett. A számtalan sérülés közül az arckoponyát ért sérülések az élettel összeegyeztethetetlenek voltak, fizikailag és lelkileg is az átlagost jóval meghaladó gyötrelmet okoztak a nőnek halála előtt. Ezt követően átkutatták a lakást, vélhetően több tízezer forintot vettek magukhoz és élelmiszereket, majd ugyanazon az úton hazamentek, de ott felejtették a vascsövet, amiért visszamentek. A vascsövet egy lakatlan ház kútjába dobták, a ruháikat pedig elégették.

A vádismertetés után egyenként nyilatkoztatták a vádlottakat arról, hogy beismerik-e a terhükre rótt cselekményt, illetve, hogy tesznek-e vallomást, de a bíró kérdéseire tíz nem érkezett válaszként. Ezt követően a vádlottak konzultálhattak védőikkel, majd elő kellett terjeszteniük az indítványukat a védekezéshez, amelynek során összesen 12 tanút neveztek meg, akinek a meghallgatását kérik.

A büntetőper tárgyalása október 30-án folytatódik.

Horváth Imre

