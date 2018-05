Bioportékák, termények az abaúji földeken

Három évvel ezelőtt a közmunkaprogram részeként indították az abaúji kisváros határában azt a mezőgazdasági programot, melynek keretében 22 ember tanulta meg, a fóliasátorban és a szabad földön való gazdálkodás alapjait. Volt, aki életében először itt fogott kapát, de akadt olyan is, aki korábban is tevékenykedett kiskertben.

Van, aki önszorgalomból bejön szombatonként meglocsolni a veteményest.” Csóra Attila

Felnőttként tanultak

– Itt már mindenkinek megfelelő szakmai végzettsége van és meglepően jó eredménnyel vizsgáztak le a felnőtt emberek, akik OKJ-s bizonyítványt is kaptak. Van, aki csak három hónapos tanfolyamon vett részt, de akadnak olyanok is, akik egy évig tanultak. A kertészeti és savanyító képzés hosszabb volt, mert ott a különböző befőzési, feldolgozási eljárásokat is elsajátították – magyarázza Csóra Attila, munkavezető, aki megállás nélkül dicséri beosztottjait. Úgy véli, a hátrányos helyzetű emberek közül, náluk dolgozik a krém. Ők azok, akik anyagi biztonságra, állandó munkára vágynak és meg is becsülik azt. Attila elmondása szerint van, aki önszorgalomból bemegy szombatonként vagy munkaszüneti napokon meglocsolni a veteményest. Többen azért nem a versenyszférában dolgoznak, mert nem akarnak utazni, sok köztük a többgyermekes szülő, akiknek kényelmesebb helyben maradni, mint bejárni a közeli nagyvárosba.

Friss zöldségek

A hosszú tél miatt, eddig a fóliasátorban vetettek, arattak. Többek között gyönyörű salátákat, ropogós hónapos retkeket, friss zöldhagymát, petrezselymet és zellert gyűjtenek most be, de már virágzik a cukorborsó is és felszántották a hatalmas kinti területet, így a napokban végre beindulhat a szabadföldi gazdálkodás is.

– Kétezer tő folyton termő epret készülünk most elvetni, ezek reményeink szerint ősz végéig, a fagyok beköszöntéig folyamatosan virágozni és teremni fognak, ezért legalább ezer kilogramm gyümölcsre számítunk. Négy hektáron burgonyát, két hektáron pedig céklát is fogunk ültetni és itt a hatalmas – 1500 tőből álló – levendula ültetvényünk, melyet mindenki megcsodál – sorolja.

Csóra Attilától azt is megtudtuk, hogy palántáért sem adnak pénzt, magról kelt növényeiket maguk gondozzák az első pillanattól. Még legalább egy évbe telhet, mire hivatalosan is megkapja a gazdaság a bio minősítést.

A földnek tisztulnia kell

Kizárólag természetes módszereket alkalmaznak itt a program kezdete óta, de a földnek tisztulnia kell, hisz régen itt is használtak műtrágyát.

Ma már kerülik a mesterséges és a veszélyes növényvédő szereket. Locsolás során a beáztatott csalánlevelek, vagy káposztalapuk levét hígítják, ezek frissítik a növényt és gátolják a kártevők elszaporodását. Csak szerves trágyát vagy komposztot adnak a földhöz. A primer árukat kizárólag természetes szerekkel kezelik és a feldolgozás során is a bioszemlélet érvényesül. Levendulapárnát, eperszörpöt, lekvárt is készítenek és most új egészséges itallal, a céklalével szeretnének betörni a piacra. Utóbbit hőkezeléses módszerrel készítik. A zöldséget, gyümölcsöt és a termésekből készült finomságokat a helyi piacon értékesítik. Igyekeznek a boltok árai alá menni és olcsón kínálni a bioportékákat.

– Juhári Andrea –

A kisebbet keressék

– Az egészség pénzben nem mérhető, tehát mindenképp kifizetődő a bioszemlélet – mondta Csóra Attila, aki szerint érdemes őstermelői piacon vásárolni és a kisebb árukat keresni. – Ha az áruházakban, zöldségeseknél, kofáknál gyönyörű, nagy terméseket látunk, rögtön gondolhatjuk, hogy az mesterségesen lett felturbózva. Érdemes a szép, de kisebb zöldségeket keresni az őstermelői piacon. Ne az óriás répát, hatalmas, ízetlen műparadicsomot vegyék, hanem az apróbbakat, mert általában azok a vitamindús, egészséges élelmiszerek. A tökéletesnek tűnő hatalmas termény láttán jusson eszünkbe, túl szép, hogy igaz legyen és feltehetően káros kemikáliák sorával kezelték – hangsúlyozza.

