Biogazdálkodás Abaújban is

Az abaúji kisváros önkormányzati cége, a szikszói kertészet három éve indult, azóta jó minőségű, primer árut kínálnak a helyi piacon, és számtalan fesztiválra hivatalosak. A szanticskai járási napok mellett találkozhattunk terményeikkel idén a közfoglalkoztatási vásáron, és a miskolci termelői napoknak is állandó résztvevői.

Hetente többször is szállítunk friss árut az éttermek konyháira és zöldségeseknek.

A közmunka gyümölcsei

A befőttek, szörpök, lekvárok, szószok, a levendulapárnák, a zamatos eper, a burgonya, paradicsom, paprika és salátakülönlegességek mind a Start munkaprogram eredményei. Az abaúji földeken vetnek, kapálnak, gyomlálnak, locsolnak, betakarítanak, a befőzőházban pedig feldolgozzák a természetes úton előállított finomságokat. Az önkormányzati vállalat egyik legfontosabb célkitűzése, hogy elnyerjék végre a hivatalos bio­minősítést is, ám ahogy korábban több ízben is hírt adtunk róla, ez korántsem megy zökkenőmentesen, hisz hiába nem alkalmaznak vegyszereket és kizárólag természetes összetevőkből álló lemosó és permetleveket vetnek be, mégis pihennie és tisztulnia kell a földnek, mert korábban ezen a területen is alkalmaztak műtrágyát. A program mezőgazdasági koordinátora, Bárczi Béla évtizedek óta épít helyi biogazdaságokat, korábban Bogács környékén és Hernádszentandráson is tevékenykedett. Úgy véli, idővel komoly kereslet lesz az egészséges élelmiszerekre, melyeket a helyi gazdaságokban fognak megtermelni.

Hűtőkamrát vennének

– A szikszói piacon már most is rendkívül kedvező áron jut a lakosság ezekhez a vegyszermentes, magas tápértékű, minőségi élelmiszerekhez, de a közmunkásaink és a hivatali dolgozók is szívesen főznek ezekből az alapanyagokból, és jut mindenből értékesítésre is. Az egyik legnagyobb elismerés számunkra, hogy a legjobb nevű miskolci éttermeknek rendszeresen mi biztosítjuk a zöldségeket. A salátakülönlegességeinket ropogtatják a lillafüredi és a belvárosi éttermek vendégei – mondja büszkén Bárczi Béla, aki szerint a térség termelőinek klaszterbe kellene tömörülni, hogy ki tudják elégíteni a helyi termékek iránt folyamatosan növekvő igényt.

– Hetente többször is szállítunk friss árut az éttermek konyháira és néhány zöldségkereskedőnek, de muszáj is mielőbb eladnunk a betakarított terményt. Pályáztunk, és bízom benne, hogy hamarosan hatalmas hűtőkamra üzemel az abaúji térségben, ahol a helyi termelők portékáit fogjuk tárolni – érvelt Bárczi Béla.

Répa Afrikából

A közmunkaprogram vélhetően átmeneti állapot, és hamarosan a piacról kell majd megélni az újdonsült biogazdálkodásoknak. A mezőgazdasági szakember emiatt nem aggódik, úgy véli, egyre népszerűbbek lesznek a helyi termékek.

– A fenntarthatóság filozófiája határozza meg a működésünket, azt valljuk, hogy 30-40 kilométertől nem szabad többet utaztatni az árut. A közelmúltban részt vettem a barátaimmal egy összejövetelen, ahol szomorúan és elképedve konstatáltam, hogy az egyik nagyáruházból dél-afrikai bébirépát vásároltak a többiek. Remélem, pár éven belül nem a világ másik végéről, hanem a helyi gazdaságokból fogják beszerezni az emberek a kerti partik alapanyagait is – hangsúlyozta.

Juhári Andrea

