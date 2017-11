Bicikliút, via ferrata és függőhíd is épül Sárospatakon

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően a közeljövőben 388 millió forintot költhet a város a tervek valóra váltására.

– A pályázatnak köszönhetően teljesen megújul a Tengerszem és annak környéke, az odavezető út és egy bicikliutat is kialakítunk – mondja Aros János, Sárospatak polgármestere. – Kitakarítjuk a víz melletti részeket, lepucoljuk a sziklákat, mindezek mellett pedig több attrakciót is kiépítünk. Ilyen lesz például Magyarország leghosszabb via ferrata pályája, mely két részből fog állni. Az egyik egy könnyebb, a másik valamivel nehezebb lesz.

Mindezekhez természetesen a megfelelő személyi hátteret is biztosítjuk majd. A tavat függőhidakkal fogjuk könnyebben bejárhatóvá tenni, és megvalósul egy olyan épületrész is, ahol szeretnénk bemutatni a 15-17. századi malomkőgyártás történetét. A Tengerszem legmagasabb pontján pedig egy kilátó is épül, mely tökéletes kilátást nyújt majd Sárospatakra és a Zemplénre.

A bozótirtás már megkezdődött, de a munkálatok befejezése csak 2019 tavaszára várható. Jelenleg a létesítményelemek tervezése folyik. Ami nagyon fontos, a területet nem zárják le, folyamatosan látogatható lesz a munkálatok alatt is, természetesen a megfelelő munkavédelmi előírások betartása mellett.

A tervek szerint az attrakciók egész évben látogathatóak lesznek, de akadnak majd olyan elemek is, melyek csak a turisztikai szezonban tartanak majd nyitva.

