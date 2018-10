Bezár egy bankfiók Barcikán

Két ütemben tizenöt fiókját zárja be november végéig az MKB. A cég közleménye szerint október 31-ig a váci, solymári, tatai, kalocsai, november 30-ig pedig két budapesti, továbbá a balatonfüredi, az esztergomi, a keszthelyi, a balassagyarmati, a hatvani, a kazincbarcikai és az orosházi bankfiókra kerül lakat.

Az okok

A bank az intézkedést a költséghatékonyságának javításával, valamint a fenntartható nyereséges működésével indokolja, az érintett munkatársak kétharmadát pedig továbbra is foglalkoztatja.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy az intézkedés hogyan érinti majd azokat, akik Kazincbarcikán és térségében az MKB-nél vezetik számlájukat. A bank vállalati kommunikációs munkatársa az Északnak azt mondta, ügyfeleiknek elsősorban az online ügyintézési lehetőségeket javasolják, melyek a jövőben tovább bővülnek.

– Az MKB Bank elektronikus csatornái a nap 24 órájában igénybe vehetőek. Javasoljuk az MKB Bank által kibocsátott bankkártyák használatát is, hiszen a bankkártyával történő vásárlás díjmentes, sőt – az ezzel kapcsolatosan nyilatkozatot tett ügyfelek számára – havi két ingyenes készpénzfelvétel is biztosított, amelyre nemcsak az MKB Bank, hanem más bankok ATM-jeinél is lehetősége van ügyfeleinknek – mondta Manger Eszter.

A bankfiókhálózat többi egységében – tette hozzá – személyes ügyintézésre továbbra is lehetőség lesz. Megyénkben november 30-a után összesen egy fiókkal lesz jelen az MKB Bank, ez Miskolcon, a Szentpáli úti bevásárlóközpontban található.

Kazincbarcikát legutóbb a Raiffeisen fiókbezárási hulláma érintette úgy három éve, akkor szintén az Egressy út egyik üzlethelyisége maradt üresen.

ÉM-TÁ

