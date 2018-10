Bevezetés az angolba filmekkel

Gyakran emlegetett példa itthon az idegen­nyelv-tudással kapcsolatos beszélgetésekben a romániai gyakorlat: ott nem szinkronizálják a filmeket, hanem felirattal vetítik ezeket. Ez állítólag hatékony segítség a tanulásban.

Szinkronnal is vetítenek

Szeghalmi Örs, a Nagyváradon szerkesztett Bihari Napló újságírója foglalta össze számunkra, mit érdemes tudni erről:

– Romániában inkább a feliratozás elterjedt, bár az utóbbi időben a szinkron is egyre nagyobb teret nyer, a tévé és mozik esetében is – igaz, főleg a gyerekfilmeknél. A hatályos román mozitörvény tiltotta az olyan idegen nyelvű filmek nyilvános vetítését az ország területén, amelyeket nem láttak el román felirattal vagy szinkronnal. A rendelkezés főleg a Székelyföldön évtizedes szünet után újraindított mozikat hozta nehéz helyzetbe, ahol főleg magyar nyelven feliratozott vagy szinkronizált filmekre van igény. Tavaly év végén módosítottak a témában a hazai rendelkezéseken. Magyarul feliratozott vagy szinkronizált filmek nyilvános vetítése is lehetővé vált Romániában olyan mozikban, amelyek a film románul feliratozott vagy szinkronizált változatát is műsoron tartják az adott időszakban. Váradon is van példa a változásra: a most működő egyetlen moziban néha magyar szinkronnal is vetítenek már gyerekfilmet.

Hogy mennyire segít a nyelvtanulásban az eredeti nyelven vetített filmek nézése? Az egyik nagyváradi nyelv­iskola tanára szerint van, akinél beválik, van, akinél nem. Messzemenő következtetéseket nem lehet levonni.

ÉM

Motiváció kérdése? Idegen nyelvet tanulni nem könnyű feladat. Szerencsésnek mondhatom magam, mert jó nyelvérzékkel születtem. Ennek is köszönhetően sikerült megszereznem angolból a felső-, franciából pedig a középfokú nyelvvizsgát – előbbi nyelven bármilyen szituációban biztonságosan kommunikálok, a francia azért kics... Tovább a cikkhez

Az óvodában elkezdődött Miskolc - Mi segített a tanulásban az idegen nyelvet magabiztosan beszélőknek? Bár a statisztikák szerint nem rendelkezik fényes mutatókkal a magyarok idegennyelv-tudása, élnek köztünk olyanok is, akiknek sikerült magas szinten elsajátítani valamely nyelvet. A 32 éves Sereg Vera felsőfokú ango... Tovább a cikkhez

Nyolcadik végére nyelvvizsga Miskolc - Beszélni, beszélni, beszélni! Ez lehet a titka a sikeres nyelvtanulásnak. A nyelvtudás általános szintjének emelését tűzte ki célul a kormány; ennek érdekében különböző intézkedéseket terveznek. Azonban vannak olyan diákok, akik már most is eljutnak a középfokú nyelvvizsgáig néhány év n... Tovább a cikkhez

A könyvtár, ahol idegen nyelven beszélhetnek Miskolcon Miskolc - Angolul, németül, oroszul és lengyelül tanulhatnak díjmentesen a klubtagok. Többféle ingyenes idegen nyelvű társalgási klub működik hétköznap délutánonként és szombaton dél­előtt a Szabó Lőrinc Idegen­nyelvi Könyvtárban, ahol a résztvevők gyakorolhatják a társalgást és megoszthatják az ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA