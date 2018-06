Beteg kisfiúnak gyűjtenek Tiszalúcon

Idén is megszervezték Tiszalúcon a Phantom Legion Motoros Egyesület jótékony célú motoros találkozóját. Szerettek volna a második alkalommal hagyományt teremteni, és ezentúl minden évben egyszer „angyalbőrbe bújni”.

A 2017-es találkozóhoz hasonlóan idén is a nyolcéves Poczkodi Áronnak gyűjtenek, aki 27 hetesen, mindössze 820 grammal született, ekkor csupán öt százalékot adtak az orvosok a túlélésére. A kisfiú az évek alatt túl van számtalan műtéten, beavatkozáson és a klinikai halál állapotán is. A traumák miatt az izomzata annyira feszes lett, hogy azt már csak műtéti beavatkozással lehet fellazítani Németországban. Ehhez igyekszik összegyűjteni a család a pénzt és ezt támogatják a motorosok is.

Az idei rendezvényt június 15–16-ra időzítették, így szombaton még mindenkit – nem csak a motorosokat – várnak a Tiszavirág kempingbe Tiszalúcon. A fellépők között találjuk az Izé Mega Hogyishíjják, a Crazy Granat, a Reborn, a Későn Szóltál, a fat Rockers és a Trinity zenekarokat.

