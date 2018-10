Beteg gyermekeknek ajánlaná fel dús haját

Csak azt nem tudja, kihez fordulhatna ebben az ügyben. Mi a Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Alapítványt kerestük meg, hiszen az alapítvány tagjai támogatják a Miskolcon és a Debrecenben kezelt daganatos beteg gyerekeket is. Kosztyu Viktória, az alapítvány elnöke elmondta, az igazság az, hogy nincs nagy szükség parókára a gyerekek körében.

Kendőt kötnek

Amíg a kórházban fekszenek és tart a kezelésük, nem hordanak parókát, hiszen minden gyermeknek kihullik a haja. A kezelések után kendőt kötnek vagy sapkát tesznek a fejükre. Azt is tudni kell, hogy amelyik gyermek parókát szeretne, annak az orvosa közgyógyellátásra ír egyet, ehhez a kis beteg ingyen jut hozzá. A paróka inkább a 12–18 év közötti fiatalok igénye, de közülük is nagyon kevesen kérik – jelezte az elnök. Hozzátette: ha valaki mégis szeretné felajánlani a haját, daganatos gyerekeket támogató alapítványokhoz érdemes fordulni, hiszen ők kapcsolatban vannak minden kis beteggel, és meg tudják kérdezni, hogy szüksége van-e valakinek parókára. Azt is tudni kell, hogy egy ember haja általában nem elég egy parókához.

Nagyon ritkán

Ha valakinek mégis kell, akkor az alapítvány keres egy olyan szakembert, aki ingyen vállalja a paróka elkészítését.

Pásztor Marianna, az alapítvány egyik tagja hozzáfűzte: nagyon ritkán, az agydaganatos betegek körében fordul elő, hogy nem nő ki a hajuk. Ez főleg a fiatal nőknek okoz problémát, tehát olyan alapítványt érdemes keresni, amelyik felnőtt betegeket támogat.

ÉM-HE

