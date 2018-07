Beszaladt és elmerült Rudabányán

Egy 16 éves fiú fulladt a Rudabánya mellett található bányatóba kedden. Úgy tudjuk, egy borsodi középiskola tanulói tanulmányi kiránduláson vettek részt, ennek keretében látogattak el az ország legmélyebb tavához. Bár fürödni tilos volt benne, néhány diák mégis a vízbe szaladt. Azonban egyikük váratlanul elmerült. Társai először azt hitték, hogy csak viccel, hiszen a tó azon a szakaszon nem volt mély.

Hosszas küzdelem volt

A helyszínen tartózkodók kihúzták a diákot a vízből, majd elkezdték az újraélesztését, tudtuk meg Lakatos Szilárdnétól, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársától. Hozzátette: az újraélesztést a mentők kiérkezéséig az irányítás segítette telefonon, majd a szakemberek próbálták megmenteni a diák életét. Ez azonban a hosszas küzdelem árán sem sikerült. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a fiú miért merült el a tóban. A mentők egyébként egy esetkocsival siettek a helyszínre, ami nem tudott közvetlenül a tó mellett megállni a rossz útviszonyok miatt, de a mentőhelikopter a parton landolt.

Szobota Lajos, Rudabánya polgármestere nem sokat tud az esetről, mivel kedden nem tartózkodott a településen. Mint mondta, annyi információja van, hogy a rendőrség vizsgálja az ügyet, és hogy a tóban szigorúan tilos fürdeni, hiszen rendkívül veszélyes. A fiú azonban nem a mély vízben merült el, csupán egy méter körüli volt a víz, ahol megtörtént a baj.

A legveszélyesebb tó

Ezt erősítette meg Juhász Krisztián, a Miskolci-Monták Búvár Egyesület elnöke is. Az egyesület tagjai gyakran merülnek a rudabányai tóban. Mint fogalmazott, ez hazánk legveszélyesebb tava. Nemcsak azért, mert rendkívül mély, hanem azért is, mert 12 helyen 3,5 fokos karsztvíz tör be a medrébe. Tehát a víz hőmérséklete kiszámíthatatlan, az egyik helyen lehet 18 fokos, két méterrel arrébb meg csak 7. Ráadásul, mivel itt a ’80-as évek közepéig külszíni vasércbányászat folyt, a meder is kiszámíthatatlan. Autónagyságú sziklák találhatók benne, hatalmas kövek, és olyan fák, melyek függőlegesen állnak.

– Én eddig 57 méterig merültem a tóba, de ott még nem értem a fenekére. Körülbelül 62 méter lehet a meder legmélyebb pontja. Veszélyforrás az is, hogy a partja végig meredek, tehát még megkapaszkodni sem tud, ha bajba kerül valaki, és ki akar mászni. Úgy tudnám jellemezni a tavat, hogy hideg, sötét, mély és kiszámíthatatlan – fogalmaz a búvár. Hozzáteszi: ennek ellenére sokan megfürdenek benne, sőt olyan vakmerő emberek is akadnak, akik a partjáról ugrálnak a mélybe.

Juhász Krisztián elmondta azt is, folyamatosan tesz ki „Fürödni tilos és életveszélyes!” táblát a tóhoz az önkormányzat és a búváregyesület, de azokat rendre tönkreteszik valakik. Volt olyan tiltótábla, amelyet a tó közepén talált meg.

A konkrét esettel kapcsolatban pedig megjegyezte, a kiszámíthatatlan hőmérsékletű vízben gyakran kapnak a fürdőzők lábgörcsöt vagy szív­görcsöt. Előbbit csak rutinos úszók tudják kezelni.

Hegyi Erika

A rudabányai bányatóba fulladt egy fiú Rudabánya - Tragikusan ért véget a tanulmányi kirándulás. Egy 16 éves fiú fulladt kedden a Rudabánya mellett található bányatóba. Egy borsodi középiskola tanulói kiránduláson vettek részt, ennek keretében látogattak el a rendkívül mély tóhoz. Bár fürödni tilos volt benne, néhány diák mégis a ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA