Beszakadt aknafedő a József Attila utcán

Simán, zökkenések nélkül suhannak az autók a frissen átadott útszakaszon, írtuk szeptember elején. Ez azonban már nem mondható el teljesen a miskolci József Attila utcáról.

Alig lett kész

Tavaly a nyári, iskolai szünetre időzítve újították fel a 3-as út Miskolcról kivezető szakaszát, vagyis a József Attila utcát a Gömöri felüljárótól egészen a Metro Áruházig, beleértve a Sajó-híd javítási, felújítási munkálatait is.

Az épülő benzinkút melletti szakaszon a kanyarodósávokat még csupán néhány hete fejezték be, de máris vannak hibák. A befelé haladó oldalon, a külső sávban már van néhány vízelvezető aknafedő, amelyen megsüllyedés miatt nagyot zökken az autó, a felüljáró előtti részen pedig úgy megsüllyedt egy aknafedő, hogy betonterelőt helyeztek ki karácsonykor az autók védelmében. A Magyar Közúttól arról érdeklődtünk, mi okozza a problémát ilyen hamar a kivitelezés után, és mikor javítják ki?

Mint megkeresésünkre írták: az útpályába és főleg a keréknyomba épített közműaknák és víznyelők még nagyon precíz kivitelezés esetén is hajlamosak a meghibásodásra, mert az útpályának és a beépített akna műtárgynak is mások a fizikai és statikai tulajdonságaik. A József Attila úton a meglévő vasöntvény fedlapok szintbe emelését, szükség szerinti cseréjét végezte el a kivitelező. A Zsigmondy-József Attila kereszteződésben megsüllyedt aknánál anyaghiba miatt következett be meghibásodás, a hibát az ünnepek előtt jelezték a kivitelezőnek, a javítást megkezdték, a tervek szerint a hét végéig elkészülnek vele.

Az ilyen jellegű rejtett hibák javítását is – a négyéves jótállási idő alatt – a kivitelezőnek garanciális munkák keretében el kell végeznie, tették hozzá.

ÉM-HI

