Besenyőiek is a Renegátok

Az előző szezonban a második vonalban, a divízió I-ben szerepelt a Miskolc Renegades amerikai futball csapata. Az együttes utolsóként zárta a pontvadászatot, de ennek ellenére lett volna esélye ugyanitt folytatni, elkezdeni a 2019-es küzdelmeket.

– Anyagi és a játékoskeret szempontjából úgy döntöttünk, hogy bár a lehetőség adott volt a divízió I-es indulásra, inkább a divízió II-be nevezünk – mondta lapunknak Huszár Gábor klubelnök. – A HFL-ben és a divízió I-ben a jó eredmények eléréséhez elengedhetetlen, hogy import, vagyis külföldi játékosai legyenek egy klubnak, a divízió II-ben azonban csak magyar játékosok lehetnek.

Az idei kiírásban a gárda Miskolc-Szirmabesenyő Rene­gades néven játszik. Hogy miért? Erről is megkérdeztük a klubvezetőt.

– A kapcsolatunk az előző bajnokságra datálódik, ugyanis a 2018-as divízió I-es szezonunkban egy mérkőzést már vívtunk itt, a Budapest Cowbells 2 ellen – emlékeztetett Huszár Gábor. – Az egymásra találás véletlenszerű volt, ismerősön keresztül jött. A besenyői pálya minőségileg jobban megfelel a játékra, mint az Ifjúsági Sporttelep, ami Miskolcon, a József utcában található. Az amerikai futball kontakt sport, eséssel, keléssel, és nem mindegy, hogy ez milyen pályán történik. A fogadtatásunk abszolút pozitív volt, az ottaniak örülnek annak, hogy színesítjük a település sportéletét, mi pedig annak, hogy használhatjuk a létesítményt.

Szirmabesenyőben labdarúgó csapat működik, így kíváncsiak voltunk arra is, hogy a focistákkal milyen kapcsolatuk lett.

– Nem volt ezzel semmilyen probléma – tette ehhez hozzá Huszár Gábor. – Leegyeztettünk mindent, megkaptuk, hogy a futballisták mikor játszanak, és arra a napra nem szerveztünk mérkőzést. Teljes mértékben alkalmazkodunk hozzájuk, annyit még hozzátennék, hogy az edzések tekintetében ugyanez lesz, ugyanis március elejétől, remélhetőleg, a kinti tréningjeinket is ott fogjuk végezni.

A Renegades vezetője az egyéb szakmai dolgokról, az elvárásokról is beszélt.

– Jelenleg nincs edzőnk, saját magunkat eddzük – árulta el Huszár Gábor. – Egy játékosunknak van edzői papírja, de igazából magunknak rakjuk össze az edzésprogramot. Ideális esetben természetesen majd szeretnénk magunknak egy külföldi trénert. A bajnokságban az új csapatok fekete lovak számunkra, akikről nem igazán tudunk semmit, vannak olyanok, akiknél régi, HFL-t is megjárt játékosok vannak, csak régebben abbahagyták. Minden csapatra jellemző, hogy évről évre változik a keret, szívesen mondanám, hogy 2014 után újra szeretnénk megnyerni ezt az osztályt, de ezt most nagy merészség lenne kijelenteni. Az biztos, hogy a csapat motivált, az új helyzet miatt is, és meccseket is bizonyosan fogunk nyerni. Most a legfontosabb: a sikerélmény. A csapatunk 7 éve létezik, egy páran még vagyunk az akkori gárdából…

A nagy csapat az MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium tornatermében tréningezik mostanság szerdán és pénteken 18.00-tól 19.30-ig. A flag focisok, a 15 év alattiak a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Miklós utcai Szakiskolájában keddenként és csütörtökönként – ők különben maradnak majd az „Ifipályán”.

A nyitótalálkozót március 24-én rendezik Szirmabesenyőben, ekkor a Diósd ­Saints érkezik vendégségbe.

A TD Store Divízió II. 2019-es mezőnye:

CFS Guardians Szeged, Diósd Saints, Rebels Oldboys Budapest, Tatabánya Mustangs, Kaposvár Hornets, Szombathely Crushers II, VSD Rangers Dunakeszi, Jászberény Wolverines, Miskolc-Szirmabesenyő Renegades.

