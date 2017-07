Bertinek is segített a dráma

A felsővadászi művelődési ház udvarán nagy kör alakul. Gyerekek, kamaszok, felnőttek és fiatal anyukák karon ülő gyermekeikkel alkotják a kört. Úgy tűnik, izgalmas játék készül. Anna kéri, először mindenki mutatkozzon be.

– Anna – mondja, majd a többiek ismétli: Anna!

A gyerekek még szégyenlősek, de mire az ő nevüket is együtt harsogják, oldódik a kezdeti bátortalanság.

Nehezebb feladat következik.

– Mondjátok a neveteket, de azt egészítsétek ki valamilyen mozdulattal! – kéri Anna. A drámapedagógiában jártas fiatalok valóságos kis előadást varázsolnak a nevük köré, a gyerekek még ismerkednek a szokatlan bemutatkozással.

Négy településen

A Cserehátra érkezett szombaton az Utca-Szak Egyesület nemzetközi nyári akadémiája. Négy hátrányos helyzetű településen folytatódik szombattól a nemzetközi programsorozat. Július 22–28. között nyolc ország színházi szakemberei és az akadémián tanuló fiatalok tartózkodnak Szakácsiban, Abaújszolnokon, Felsővadászon és Irotán, hogy 150 hátrányos helyzetű fiatallal dolgozzanak.

A program előtt, július 14-étől a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemen 8 ország 40 képviselője vett részt a hátrányokkal élő közösségekben alkalmazható művészetpedagógiai eszközöket és formákat bemutató kurzusokon. Az egyhetes munka során elkészített miniprodukciók a koncertekkel, közösségi programokkal színesített Made in Gypsistan fesztiválon mutatkoznak be július 28-án Felsővadászon, a Rákóczi-kastély szomszédságában álló szabadtéri színpadon.

Tíz évvel ezelőtt

Simon Balázs szakmai vezető lelkesen beszélt a programról. Mint mondta, az Utca-Szak Egyesület 10 évvel ezelőtt kezdte el a munkát Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Kutatások igazolták, hogy a drámai eszközök használata rendkívül hatékony.

A színházi munka elsősorban a fiatalok figyelmi képességeit javítja, az eredményesség megtapasztalásán keresztül pedig fejlődik az önbizalmuk, társas kompetenciáik, a csoportban való gondolkodásuk, melynek a hosszú távú tervek elkészítésében is nagy szerepe van. Hangsúlyozta: a foglalkozásokon kívül figyelemmel kísérik a fiatalok életét. Tanulmányi előmenetelüket, kollégiumi beilleszkedésüket. Ha kell, bérletet vásárolnak nekik, vagy anyagilag támogatják őket, hogy sikeresen elvégezhessék a középiskolát. A legeredményesebb tanítványaiknak diákrendezői képzést indítottak két évvel ezelőtt, így a fiatalok már saját előadást is rendeztek.

– Ez óriási siker – jegyzi meg a szakmai vezető.

Bátrabb és nyitottabb

Lakatos Bertalan, azaz Berti már 5-6 éve tagja az Utca-Szak felsővadászi csoportjának. Ő most 23 éves, géplakatos, munkahelyet is talált Felsővadászon, az egyik cégnél.

– Nekem nagyon sokat segítettek a foglalkozások. Vicces feladatokat oldottunk meg. A leghumorosabb az volt, amikor beöltöztem nőnek. Azt vettem észre, hogy nyitottabb lettem és bátrabb, és a tanulás is jobban ment az iskolában. Balázs nagyon rendes, érti a viccet, és mindenkinek segít. Mondtam a testvéreimnek, hogy ők is jöjjenek a foglalkozásokra. Itt is vannak, mind a négyen – sorolta Berti.

