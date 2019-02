Bérlőket várnak az új sportkomplexumba Hejőpapin

A legfontosabb és régóta várt beruházás Hejőpapiban az orvosi rendelő, aminek megvalósításához idén januárban újabb támogatást kapott településünk – mondta el érdeklődésünkre Miskolci Tibor, Hejőpapi polgármestere.

A településen januárban befejeződött a piactér tetőfedése, valamint folytatódik az új tornacsarnok mellett lévő kis épület felújítása, fűtéskorszerűsítése, amely könyvtári funkciót fog ellátni a jövőben köszönhetően a megyei könyvtárnak. Segítségével egy komplex könyvtári belső pályázatára kaptak lehetőséget.

A sportcsarnok maximális kihasználására is gondot fordítanak, az iskolások és a helyi sportolók használják többségében a küzdőteret, de jelenleg is várják azon érdeklődők jelentkezését, akik kibérelnék a minden igényt kielégítő sportlétesítményt. 2018-ban elindult a Biztoskezdet Gyerekház a kívülről már felújított művelődési házban, amelynek a belső infrastruktúrájára nyertek forrást idén januárban – összegezte Miskolci Tibor.

Letelepedési támogatás

Ebben az évben folytatódik az iskola épületének energetikai korszerűsítése, melynek keretében megújul a régi épületszárny is. A település vezetésének továbbra is célja a település élhetőbbé tétele, ezért mindent megtesz ennek érdekében. A település úthálózatának fejlesztése is tovább folyik, legutóbb hét utcában összesen háromezer méter útfelület kapott új burkolatot. Döntött a képviselő-testület a letelepedési támogatás bevezetéséről is, amivel ötszázezer forint támogatáshoz juthat az itt letelepedő fiatal.

Az idei évben elindulhat az idősek nappali ellátója a Mezőcsáti Humánszolgáltató Központnak köszönhetően. Bízunk abban, hogy a Magyar falu program megjelenése további lehetőséget biztosít településünk fejlődéséhez – fejezi ki reményét a polgármester.

ÉM

