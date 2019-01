Berlinale – Újabb tizenegy filmet hívtak meg a filmfesztivál versenyébe

Így a Berlinale kínálata 17 új alkotással egészül ki, melyek belga, brazil, dán, német, francia, brit, izraeli, olasz, kanadai, horvát, macedón, mongol, norvég, lengyel, svéd, szlovén, spanyol, ukrán, amerikai és kínai produkciók, valamint kooprodukciók.

A tizenegy versenyfilm a kínai Ti csiu tien csang (Viszlát, fiam), a spanyol Elisa és Marcela (Elisa & Marcela), a macedón-belga-szlovén-horvát-francia kooproduckióban készült Gospod postoi, imeto i’ e Petrunija ((God Exists, Her Name is Petrunija), a brazil Marighella, a lengyel-brit-ukrán Mr. Jones, a mongóliai Öndög, a német-izraeli-francia-amerikai The Operative, az olasz La paranza dei bambini, a német Systemsprenger, a norvég-svéd-dán kooprodukcióban készült Ut og stjaele hester (Out Stealing Horses) és a francia Varda par Agnés című alkotás.

A cannes-i és a velencei filmmustra mellett a világ egyik legjelentősebb filmfesztiválját, a Berlinalét 2019-ben 69. alkalommal, február 7. és 17. között rendezik meg.

-MTI-

