Bérelj limuzint akciókkal!

Aki limuzinbérlésre adja a fejét, az rengeteg élményt vár attól, hogy egy ilyen óriási és luxus felszereltségű autóval furikázzák. Számtalan olyan alkalom van, amihez jól passzol, mondhatni elengedhetetlen a limuzinbérlés.

Lássuk mely események azok, amikor érdemes lehet egy limuzint kibérelni:

Leány-, illetve legénybúcsúkra,

esküvőre, kreatív fotózáshoz, de akár érkezhet is ezzel az ifjú pár,

szülinap, névnap, házassági évforduló, szalagavató,

üzleti partnerért vagy családtagért kimenni vele a reptérre,

de akár egy egyszerű városnézésre is kitűnő választás.

Mindezen alkalmakra bérelhetünk különböző méretű limuzinokat, minden csak attól függ, hogy hány fősre tervezzük a kiruccanást. Például a „kisebbnek” számító limok közül van, ami 8+1 fős, míg a nagyobbak közül például a Chrysler 300 C 9+1 fős, csodaszép arany színű járgány, ami remekül mutat az éjszakai fényben és napsütésben egyaránt.

Mindezek mellett például a Partylimuzin limuzinbérlési akciókkal is kedveskedik a luxus élményen felül, hiszen majdnem minden alkalomhoz akad valamilyen kis extra szolgáltatás. Egy üveg behűtött pezsgő minden egyes rendeléshez ajándék, amit a sofőr bármikor kinyit a kérésünkre.

Leánybúcsú esetén, egy extra üveg pezsgővel segítenek megalapozni a már amúgy is emelkedett hangulatot, ezért a sofőr két üveg pezsgőt bont a házasulandó hölgynek és barátnőinek. Bátran merjünk élni az akció adta lehetőségekkel. Emellett, ha buliba mennénk a limoval, akkor Budapesten a Liget Clubba és a Morrison’s 2-be ingyenes a belépés, ha a Partylimuzin limoival érkezünk.

Amennyiben esküvőre rendelnénk limuzint, a Partylimuzinnál 4 óra bérlési idő esetén 1 órát ajándékba kapunk, így jóval több idő marad minden lényeges dologra, sokkal kényelmesebben oszthatjuk be az időnket. Így kényelmesebben belefér a kreatív fotózás is, nincs kiszámolva minden percünk. Emellett, ha esküvőre rendeljük, akkor 2 órás bérlés felett egy ajándék virágcsokor autódíszt is kaphatunk, ami színben maximálisan passzol az esküvői díszítéshez. Ki meri azt állítani, hogy nem éri meg limuzint bérelni a nagy napra?

Ha ajándékba szánjuk a limuzinnal történő utazást, akkor azt megtehetjük ajándékutalvány formájában is. Így sokkal dekoratívabb és elegánsabb átadni, mint csak magában elmondani. Arról nem is beszélve, hogy egy bérlési utalvány mellé két üveg minőségi pezsgővel, esküvőre ajándék virágcsokorral, gyerekeknek ajándék lufidekorációval érkezik a limuzin a kért címre.

Végül pedig, ha csak úgy rendelünk egy limuzint, mert úri kedvünk úgy kívánja, akkor hétfő-kedd-szerda-csütörtöki rendelés esetén az alapárakból minimum 10 százalék kedvezményt kapunk, sőt minél hosszabb időre rendeljük, annál nagyobb a kedvezmény mértéke is. Ideje limuzint bérelni!

