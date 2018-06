Bennmaradást ünnepelt a Mezőkövesd Zsóry FC

A 33. forduló szombat esti találkozóját Szombathelyen vívták a borsodiak. A sárga-kékek helyzete egyszerre volt könnyű és nehéz, erre tekintettel akadt okuk az izgalomra, saját játékuk mellett pedig figyelniük kellett a többi eredményre is. A vendégek nélkülözték Iszlait és Katanecet és ez érzékenyen érintette őket.

Mlinár: önkapufa

Tapogatódzó játékkal kezdődött a mérkőzés, a biztonsági futball és a kivárás jellemezte a küzdelmet. A lassú labdajáratás arról árulkodott, hogy a 0-0 mindenkinek jó. A 21. percben Mlinár csaknem öngólt vétett, amikor a felszabadítás helyett saját keresztlécére fejelte a labdát, mozdulatát azonban megúszta, majd ijedtében ápolást kért. A másik oldalon Bognár I. szabadrúgásból, majd a lepattanó labdából veszélyeztetett, de lövése meg sem kottyant Király G.-nek. Nem sokkal később Cseri, aztán ismét Bognár I. próbálkozott, a hazaiak portása viszont mindig a helyén volt. A 36. percben Vadnai majdnem vezetéshez juttatta csapatát, amikor balról, éles szögből lőtt, labdája azonban a gólvonal előtt gurult el. Megnyugtatta a „matyókat”, hogy a Balmazújváros vesztésre állt és a Vasas sem tudott a kapuba találni, így a döntetlen jó eredménynek számított a szünetre.

Elérték céljukat

A folytatásban is fegyelmezett futballt nyújtottak a vendégek, akik a labdákat is igyekeztek megbecsülni és persze nem rohantak ész nélkül a vesztükbe. Ráadásul a Honvéd vezetést szerzett a Vasas ellen, így továbbra sem volt okuk az idegeskedésre. A játék nem volt szép, gyakorlatilag semmiféle érdemleges eseményt nem jegyezhettünk fel. A cserék sem pezsdítették fel a mérkőzést és amikor Kispesten 2–0-ra alakult az állás, a Mezőkövesd gyakorlatilag már bennmaradónak számított. Egymás után villantak a sárga lapok, Farkas Á. játékvezető bőkezűen bánt a kártyákkal. A Haladás tagjainak kellett nyugtatókat bevenniük, hiszen egyenlített a Balmazújváros és ekkor megint lehetett számolni, ha itt, ha ott… A hajrára jött egy kis fütty a nézőtérről, de ezt hamar ünneplés váltotta fel, ugyanis Kiss T. betalált, ezzel a vasiak szempontjából is pont került a mondat végére.

A találkozó ugyan nem ütötte meg az élvonal átlagszintjét, de ez nem zavarta a szereplőket, hiszen elérték céljukat: a Haladás és a Mezőkövesd is meghosszabbította NB I-es tagságát.

Akarat és szorgalom

A lefújás után mindkét oldalon ünnepeltek, bár ezt a szokottól szerényebb körülmények között tették. A kövesdiek mélyről indultak, a bajnokság közben vezetőedzőt váltottak, miközben párszor voltak reménytelen és jó helyzetben is, de végig hittek önmagukban és a tudásukban. Megkapaszkodásuk dicséretes teljesítmény, a tavaszi idényben sokan és sokat tettek céljuk megvalósítása érdekében. Utólag bebizonyosodott, hogy helyes döntés volt Bognár I. és Koszta leigazolása: mindketten oroszlánrészt vállaltak magukra, a gárda többi tagja felnőtt hozzájuk, Kuttor Attila (Tóth Lászlóval) új szemlélete pedig üde színfoltot jelentett a szakvezetői palettán.

A kisváros tehát továbbra is a legmagasabb szinten képviseli magát a honi palettán, bizonyítva ezzel, hogy akarattal és szorgalommal messzire lehet eljutni.

– Kolodzey Tamás –

Jegyzőkönyv

Swietelsky Haladás – Mezőkövesd Zsóry FC 1-0 (0-0)

Szombathely, 6743 néző. V.: Farkas Á. (Szert, Becséri G.).

Swietelsky Haladás: Király G. (6) – Németh Milán (5), Wils (5), Kolcák (5), Bosnjak (5) – Kovács L. (5), Jagodics (5) – Pinte (5), Rácz (5), Kovács L. (5), Grumic (5) – Ramos (4). Vezetőedző: Michal Hipp.

Mezőkövesd Zsóry FC: Dombó (5) – Farkas D. (5), Hudák (5), Szalai A. (5), Vadnai (6) – Mlinár (5), Szeles (5), Bognár I. (6), Cseri (6) – Koszta (5), Drazic (4). Vezetőedző: Tóth László.

Csere: Rácz helyett Kiss T. (6) a 60., Koszta helyett Novák (4) a 63., Pinte helyett Németh Márió (-) a 78., Drazic helyett Oláh B. (-) a 88., Bognár I. helyett Varjas Z. (-) a 92. percben.

Sárga lap: Hudák a 37., Ramos a 43., Drazic a 45., Koszta az 58., Jagodics a 72., Novák a 79., Wils a 84., Kiss T. a 91. percben.

Gólszerző: Kiss T. (1-0) a 89. percben.

Michal Hipp: – Köszönetet mondok a játékosoknak azért, hogy az utolsó lépést végrehajtották. A heti edzéseinken többen megsérültek, ezért át kellett alakítanom a csapatot és a cserepadosoknak kellett a kiesőket pótolniuk. A Mezőkövesdnél is hiányoztak páran, ráadásul a vendégek más taktikát választottak, mint korábbi idegenbeli meccseinken és erős ellenállást tanúsítottak. Arra figyelmeztettem a fiúkat, hogy ez a meccs a koncentrációról szól majd, meg a türelemjátékról, hiszen az összecsapás egy gólról fog majd szólni, és így is lett. Nagy kő esett le mindenki szívéről, azt viszont sajnálom, hogy az utolsó pillanatra hagytuk a döntést.

Tóth László: – Vereségek után általában szomorúak az edzők és a játékosok, most azonban örülnünk kell, mert az élvonalban maradt a csapat, ami óriási teljesítmény. Kuttor Attila érkezésével a csapat nagyszerűen teljesített. Az új szakmai vezetés által elért eredményeink alapján a dobogóért küzdenénk, emellett kialakult egy olyan játékstílus, amely a magyar mezőnyben csak a Mezőkövesdre jellemző. A klub negyedik élvonalbeli szezonjára készülődhet, amely hatalmas eredmény. A Haladás elleni meccset is uraltuk, jobban játszottunk mint az ellenfelünk, de nekik volt egy Kiss Tamásuk, aki egy villanással eldöntötte a mérkőzést.

A gól története

89. perc: a csereként beállt Kiss T. középen kilépett, majd 11 méterről a kifutó Dombó fölött a kapuba emelt, 1–0.

OTP Bank Liga, 33. forduló:

A végeredmény:

1. Videoton FC 33 20 8 5 65-28 68 pont – Bajnokok Ligája-selejtező

2. Ferencvárosi TC 33 18 12 3 69-31 66 – Európa Liga-selejtező

3. Újpest FC 33 12 13 8 41-38 49 – Európa Liga-selejtező

4. Budapest Honvéd 33 13 8 12 50-53 47 – Európa Liga-selejtező

5. Debreceni VSC 33 12 8 13 53-47 44

6. Puskás Akadémia 33 11 10 12 41-46 43

7. Paksi FC 33 11 9 13 43-48 42

8. Swietelsky Haladás 33 11 5 17 35-50 38

9. Mezőkövesd Zsóry FC 33 9 10 14 35-52 37

10. Diósgyőri VTK 33 10 6 17 44-53 36

11. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 33 8 12 13 39-46 36 – kiesett

12. Vasas FC 33 9 7 17 38-61 34 – kiesett

Pontazonosság esetén a több győzelem rangsorolt.

MLSZ - Davide Lanzafame lett az NB I legjobb játékosa Budapest - A Budapest Honvéd olasz csatára, a gólkirály Davide Lanzafame kapta az NB I legjobb játékosának járó díjat a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) RangAdó Gáláján vasárnap. A Budapest Music Centerben megtartott - az M4 Sport által élőben közvetített, fellépőkkel színesített - eseményen a s... Tovább a cikkhez

Labdarúgó NB I - Eredmények és tabella - 33. (utolsó) forduló - 2017/2018. Balmazújváros/Budapest/Debrecen/Mezőkövesd/Miskolc - A labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 33. (utolsó) fordulójában eldőlt, hogy a Vasas FC és az újonc Balmazújváros esik ki, az Újpest FC megszerezte a bronzérmet, a Budapest Honvéd pedig a negyedik helyet, így a kispestiek is indulhatnak az Európa Li... Tovább a cikkhez

Labdarúgó NB I - Góllövőlista - 33. (utolsó) forduló - 2017/2018. Balmazújváros/Budapest/Debrecen/Mezőkövesd/Miskolc - A labdarúgó OTP Bank Liga góllövőlistájának végeredménye. 18 gólos: Lanzafame (Honvéd) 17 gólos: Varga R. (Ferencváros), Novothny (Újpest) 14 gólos: Lazovic (Videoton), Eppel (Honvéd) 13 gólos: Böde (Ferencváros) 12 gólo... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA