Benczés Miklós: vezetőedzőként, Felcsúton

Benne volt a levegőben, ami csütörtökön ,,leesett”: Benczés Miklós a DVTK akadémiai igazgatói posztját a Puskás Akadémia FC vezetőedzőségére cserélte fel. Érdekesség, hogy az edzői pályafutását Diósgyőrben kezdő szakember korábban, 2012-től három éven át már dolgozott vezetőedzőként a felcsúti klubnál. Csütörtökön pedig visszatért ide: kettő plusz egy éves kontraktust írt alá. Benczés Miklósnak elsőként azt vetettük fel, hogy a Puskás AFC szemszögéből három éves terminusokban mérhető a se veled, se nélküled.

Hívták máshonnan is

– Tény, hogy három évig voltam a Puskás szakvezetője, és három esztendő után térek ugyanide vissza, amiből akár három év is lehet. De nem csak ez a hármas, ami jellemzi az eddigi szakmai életutamat, hiszen 2005-ben, amikor a DVTK felnőtt csapatánál elkezdtem az edzősködést, mint pályaedző, annak az időszaknak a végén, 2012 tavaszán vezetőedzőként távoztam, és miután visszatértem ide, 2016 elején, két és fél éven dolgoztam a klubnál, ha nem is mint vezetőedző – mondta Benczés Miklós, aki arra a felvetésre, hogy lapunk információi szerint ez utóbbi időszakban nem ez volt az első megkeresés élvonalbeli csapat részéről, így felelt: – Valóban nem, hívtak más kluboktól is, de akkor a maradás mellett döntöttem. Elsősorban azért, mert egy olyan fontos munkában, egy klub felépítésében vettem részt, amit most sem szívesen hagytam félbe. Az döntött ezúttal a felkérés elfogadása mellett, hogy szembe néztem azzal, hogy 49 éves vagyok, ki tudja kapok-e még ajánlatot az élvonalból, lehetek-e még edző. Őszintén szólva, az edzősködés hiányzott, az akadémiai igazgatói feladat nagyon izgalmas és szép feladat, de a pálya szélén állni, edzést tartani azért más.

Egyedül maradt

Ezzel a kijelentéssel kapcsolatban felvetettük Benczés Miklósnak, hogy erre Diósgyőrben is lett volna lehetősége…

– Nem tagadom, volt amikor ez felvetődött – jelentette ki a Puskás AFC tegnap beiktatott szakvezetője. – Viszont 2016 elején akadémiai igazgatónak hívtak, erre mondtam igent. Aztán menet közben alakult úgy a helyzet, hogy vegyem át a sportigazgatói posztot, amire elsőre azt mondtam, hogy nekem ezen a téren nincs tapasztalatom. Végül mégis elvállaltam, azok után, hogy a csapat akkori szakvezetője, Egervári Sándor is kapacitált erre, és azt is mondta, hogy ketten jól kiegészítjük majd egymást, és segít abban, hogy jó irányba vigyük ezen a területen a DVTK-t. Bíztam ebben a felállásban, Egervári Sándor tapasztalatában, aki végül mégis úgy döntött, hogy nem teszi ki magát annak, hogy olyan csapat vezetőedzője legyen, amelyikkel nem garantált az előrelépés. A távozásával tulajdonképpen segítség nélkül maradtam, és egyedül kellett a sportigazgatói poszt­tal járó kihívásoknak is megfelelnem, az egyéb, korábban vállalt feladataim mellett. Nem volt könnyű időszak, lejáró szerződésű játékosokkal szemben, a menedzserek színesítette bonyolultabb világban kellett helyt állni úgy, hogy közben a regionális, hárommegyés klubot építjük nagy léptekkel. Közben sok ember pótlását is meg kellett oldani, és az egy olyan szakasza volt az életemnek, amit szó szerint át kellett vészelni. Jó kötéltáncos módjára lehetett csak haladni, csak előre volt szabad nézni. Az én olvasatomban ez egy válsághelyzet volt, és őszintén megmondom, amikor a tavalyi évad végén a vonal felett maradt a csapat, ezt a magam részéről óriási sikerként könyveltem el. Kellett ehhez Bódog Tamás vezetőedző, Sütő Szilárd, aki az akadémiánál sok mindenben tehermentesített, kellettek hozzá a játékosok, a szurkolók, és nagyon sok mindenki. Közös érdem, hogy ez sikerült, ebben a 12 csapatos, sűrű mezőnyben. A sportigazgatói korszakból megmaradt bennem egy fontos dolog, egy ellentmondás, amiből nem sikerült kikeveredni: ha nincs eredmény, nincs állandóság, ha nincs állandóság, nincs eredmény.

Megfogadta

Arra a megjegyzésünkre, hogy a fentiekből nem derül ki, hogy miért nem vállalta az edzőséget mondjuk Egervári Sándor távozása után, így reagált Benczés Miklós:

– Sportigazgatói és vezetőedzői felállásban voltam olyan szerepkörben Diósgyőrben, amikor az enyém volt az utóbbi poszt, és amikor elküldtek, a sportigazgató került a helyemre. Két pontra voltunk ekkor az Európa Liga-indulást érő helytől, és Szentes Lázár személyében olyan ember ült utánam a kispadra, aki korábban a segítőm, felettesem volt. Nem vagyok vele haragban emiatt, de élénken él bennem mindez, és akkor megfogadtam, hogy fordított esetben ezt én soha nem tenném ezt. Éppen ezért, amikor a DVTK-hoz visszatértem, az elején kijelentettem, hogy ne számoljanak velem vezetőedzőként, mert másra vállalkoztam, és ugyanezt a kijelentést megerősítettem akkor is, amikor sportigazgató lettem. És tartottam is magam ehhez, azzal együtt is, hogy tisztában vagyok azzal, hogy egy edzőváltásnál, a házon belüli megoldás sokszor hatékonyabb, mint amikor valaki kívülről érkezik. A sportigazgatói posztot tavaly nyáron Bódog Tamás kapta meg, én pedig innentől kezdve kizárólag az akadémiára koncentrálhattam. Rengeteg tanultam itt az elmúlt években, és biztos, hogy más szemszögből tudom majd nézni az eseményeket vezetőedzőként, így, hogy más pozíciókat is betöltöttem. Tudásra, tapasztalatra tettem szert, remélem, hogy ezt a jövőben még kamatoztatni fogom. Emiatt pedig köszönettel tartozom a diósgyőri klub vezetőinek.

A Puskásról

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a Puskás AFC-nél milyen kihívással kell szembe néznie Benczés Miklósnak, hogy eredmény stratégiát kell-e folytatnia a jövőben a csapat mellett, vagy amit korábban sikerrel tett ott, az akadémiáról kikerülő fiatalok fejlődését, az NB I-be áramoltatását kell segítenie. Erre a felvetésre a következő választ kaptuk:

– A Puskás Akadémia FC eben az évadban fennállása legjobb eredményét érte el, még soha nem végzett ilyen előkelő helyen az élvonalban, és emellett még kupa ezüstöt is szerzett. A legtöbb edzőben, így bennem is megvan az a belső motiváció, hogy minél jobb és eredményesebb munkát végezzek, és tudom, hogy a 2017/18-as évadhoz viszonyítják majd az elért eredményeket. De kétségtelen, hogy Felcsúton, Diósgyőrben, és másutt is jellemző volt rám, hogy szívesen próbálok ki fiatalokat, adok nekik lehetőséget, és valószínűleg így lesz ez a jövőben is. A Puskás akadémia és a felnőtt csapat közé egy olyan szakmai hidat szeretnék építeni, amelyen keresztül Zsótér Donátok, Sallai Rolandok, Makrai Gáborok, Kleinheisler Lászlók érkezhetnek, azért, hogy a magyar futball gazdagodjon velük.

ÉM-BCS

