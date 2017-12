Bemutatkoztak az ózdi zeneiskola tánctagozatának növendékei

A tanszak tavaly indult be, idén szeptembertől pedig új lendületet kapott az oktatás – adta hírül az ozd.hu. A fiatalok több tánc alaplépéseit is megismerték az elmúlt néhány hónap során, az iskola vezetősége pedig úgy látta, hogy ideje bemutatni nyilvános fórumon is ezt a tudást.

A gyerekek három koreográfiát mutattak be, majd a végén ráadást is adtak, ugyanis a szülők kérésére megismételték az egyik produkciót. A táncpedagógus is büszkén tekintett tanítványaira, akik hónapok óta készültek erre az alkalomra, hogy karácsony előtt táncukkal örvendeztessék meg a közönséget.

– ÉM –

