Bemelegedve érkezik Lohéacba Kiss Pál Tamás

A rallycross Európa-bajnokság idei negyedik versenyén, a franciaországi Lohéacban versenyez ezen a hétvégén a miskolci Kiss Pál Tamás. A Speedbox Racing Team pilótája Peugeot 208-asával a hetedik helyen áll az Eb összetett pontversenyében, a Supercars mezőnyben. Elsősorban amiatt, hogy a legutóbbi megméretésen, a svédországi Höljesben nem gyűjtött pontot, mert már az első kvalifikációs futam után véget ért számára az Európa-bajnokság harmadik fordulója, azt követően, hogy egy ütközés után megsérült autójának bukócsöve, és emiatt a verseny szervezői nem engedélyezték a folytatást.

– Nem jó érzés visszagondolni arra a versenyre – sóhajtott nagyot Kiss Pál Tamás. – Pedig jól indult az a hétvége, a szabadedzéseken nagyon ment az autó, sikerült is a leggyorsabbnak lenni, így optimistán álltam rajthoz. Egy tökéletes start után az első helyen voltam, amikor egy olyan pilóta, aki a mezőny végéhez tartozik, és körönként másodpercekkel gyengébb időket tud, akinek ráadásul elegendő helyet is hagytam arra, hogy esetleg elmenjen mellettem, nekem ütközött és gyakorlatilag tönkretette a bajnoki álmainkat. Az, hogy a megsérült autó miatt nem versenyezhettem, hatalmas mínuszt jelent a bajnokságban, a 3. helyről, ahonnan szerettem volna előrébb lépni, és erre minden esélyem megvolt, a 7. helyre csúsztam vissza. És ez egyben azt is jelenti, hogy most és a záróversenyen, akkor tudok visszakapaszkodni a dobogó alsó fokára, ha jól megyek, a riválisaimmal pedig valami hasonló történik, mint velem. Bár ezt nem kívánom senkinek.

A pályáról

A miskolci pilóta arról is szót ejtett, hogy bizakodásra most is van ok, hiszen abban a megtiszteltetésben részesült, hogy új, gyári gátlószettet kapott a Peugeot-tól, és ezek jól vizsgáztak a magyar bajnoki futamokon, a rövidebb váltóáttételhez hasonlóan, és ezáltal gyorsabb, kezelhetőbb lett az autó.

– Remélem, sikerül az Eb-n is megmutatni, hogy egy picit ismét léptünk előre – nyilatkozta Kiss Pál Tamás. – A pálya ismeretlen számomra, most megyek majd rajta először, de akik ismerik, azok biztatnak, hogy feküdni fog nekem és az autómnak is, ugyanis a murva idővel kikeményedik, és már-már olyan, mintha aszfalt lenne. Az első szabadedzés után látni fogom, hogy tényleg így van-e, bejön-e nekem a pálya. Ha az ismeretlenség nem is szól mellettem, az viszont igen, hogy bemelegedve jövök, 5 nap kihagyás után ülök újra autóba, azok után, hogy rally­cross országos bajnokság ötödik versenyhétvégéjén az ausztriai Gereinbachban sikerült az első helyen végeznem.

– Berecz Csaba –

A Rallycross Európa-bajnokság Supercars kategória állása

1. Anton Marklund (svéd) 81 pont

2. Robin Larsson (svéd) 62 pont

3. Tommy Rustad (norvég) 52 pont

4. Thomas Bryntesson (norvég) 52 pont

5. Alexander Hvaal (norvég) 50 pont

6. Peter Hedström (svéd) 43 pont

7. Kiss Pál Tamás 40 pont

8. René Muennich (német) 34 pont

9. Derek Tohill (ír) 31 pont

10. Ola Fröshaug (norvég) 29 pont

VISSZA A KEZDŐOLDALRA