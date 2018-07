Belül a színészek, kívül pedig a kutyáik játszanak Miskolcon

Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója maga is állattartó – Kutyája, Paca is tagja a „színházi ebtársulatnak” – és remek közösségépítő erőnek tartja a kutyás művészbejárót.

Az embernek segít a kutya

„Azt hiszem először a színésznők valamelyike, talán Szirbik Bernadett hozta be a kedvencét nagyjából két esztendővel ezelőtt. Ma már legalább hat-hét kutyatulajdonos van a színházban és annyira jó, hogy a művészbejáró előtti téren igazi nagy kutyajáték folyik már reggel nyolctól. Az állatok egymással is szépen összeszoktak és iszonyatos nagy állatszerelmek szövődnek…”

„Az évad egyik legszimbolikusabb pillanatában, amikor mondjuk Rózsa Krisztiánnak nem volt próbája, de a többieknek igen, akkor ő vitte el az összes kutyát sétálni, máskor pedig más. A művészeti tanács és jómagam – akik vezetjük a színházat – azt gondoljuk, hogy elsősorban közösséget kell építeni és a közösség megépíti a maga legjobb színházát és az egymás iránti szolidaritás a csapat összetartását mutatja – osztotta meg tapasztalatait a direktor.

Napközben nem okoznak galibát a háziállatok a helyszínen.

„Például nagyon szép, amikor mondjuk éppen szünet van és kijönnek a művészbejáró elé a színészek és szalad az összes kutya a gazdájához. Az már-már igazi családi élet és az állatok is örülnek, mert nem kell otthon unatkozniuk egyedül. Szerintem ez az együttélés egyébként teljesen természetes dolog, hiszen a kutya nem csak képletesen az ember legközelebbi társa, hanem ilyen esetekben is. Azt gondolom, hogy igazából nekünk segít, ha van kutyánk. Másfél óra séta nem csak egészség szempontjából fontos, hanem mert muszáj felkelni hétkor és a kora reggeli szeánsz alatt van idő átgondolni az egész napot” – mondta el az igazgató.

Kutyás próbákat tartanak

Már a próbákra is bemerészkednek az állatok, néhány praktikus szabály betartása mellett.

„Tavaly szeptemberben lett Beagle-öm és néha ő is be szokott járni velem a színházba. Bár vele pláne vigyázni kell, mert problémás kutyafajta olyan szempontból, hogy egyrészt borzasztó önfejű, másrészt enyhe szeparációs problémái vannak. Tehát nehezen válik le a gazdájáról, de most már azért néha egyedül is elvan az irodában, de persze jobban örül, ha vele vagyok. Sőt előfordult már, hogy bevittem a próbára és a lábam mellett feküdt végig. Nyilván, hogyha komoly tárgyalás, vagy nehéz nap van, akkor nem viszem magammal és a büfében, illetve az esti előadásokon sincs már kutyának helye. Minden színésznek nagy szüksége lehet rá, hogy közvetlenül az előadás ellőtt felkészüljön a szerepére, egyedül legyen és szerintem ott már zavarná őket egy háziállat. Úgyhogy a nézőközönség sajnos már nem találkozhat a színházi ebekkel…

