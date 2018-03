„Belső mércénkké vált 1848…”

A megye számos pontján megemlékeztek az 1848-as forradalom és szabadságharc vívmányairól és hőseiről. Miskolcon a hivatalos ünnepség keretén belül a városvezetés és az önkormányzati frakciók mellett számos párt, intézmény és civil szervezet helyezte el az emlékezés virágait a Kossuth, a Széchenyi, Petőfi, Deák, Lévay, Szemere szobroknál és Gróf Batthány Lajos és Petőfi Sándor emléktábláinál. A borsodi megyeszékhely Erzsébet terén zajló megemlékezésen a kormánypárti és ellenzéki képviselők közösen emlékeztek. A közszereplők beszédei és a kulturális programok zavartalanul az eseményhez méltón, atrocitás nélkül zajlottak.

Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő méltatta a márciusi ifjakat és párhuzamot vont a 19. század és korunk sorskérdései között.

„Ez a mi diadalunk”

– Március 15. a cáfolhatatlan bizonyíték, hogy mi magyarok voltunk, vagyunk és leszünk. Ez a mi diadalunk. 1848 belső mércénkké, erkölcsi iránytűnkké vált. 1848 mércéje meghatározza mindannyiunk személyes helyét a nemzet soraiban. De meghatározza nemzetünk helyét is a nemzetek soraiban. Erre büszkék lehetünk. 1848-49-ben a magyarság soraiból többen küzdöttek a szabadságért, mint Európa összes többi országában együttvéve- idézte fel a fideszes politikus, aki úgy véli, napjainkban is a nemzet függetlensége és léte forog kockán. Felszólalásának végén a harmadik világból érkező népvándorlási hullám veszélyeire fókuszált.

„Határainkat meg kell védenünk”

– Egyelőre csak annyi a tét, hogy nekünk sikerül-e magyarnak maradni… Függetlenségünk és nemzeti önállóságunk védelmében az előttünk álló csatákat bátran meg kell vívnunk. Határainkat meg kell védenünk, a betelepítést meg kell akadályoznunk – emelte ki, majd Arany János „Ha minket elfú az idők zivatarja, nem lesz az Istennek soha több magyarja” sorait idézve zárta beszédét a képviselő.

– 1848-ban Magyarország önrendelkezési joga volt az egyik legfontosabb elérendő cél – hangsúlyozta a Kossuth szobornál Kriza Ákos, aki a mindenkori fiatalságot méltatta.

„Miskolc legyen a fiataloké!”

– 1848 fiatalsága cselekvően tett a parlamentáris demokráciáért, a nemzeti függetlenségért. Erre az erőre, elszántságra van szükség most is. Miskolc legyen a jövőé, a fiataloké! Tegyünk a fiatalokért, és tegyünk a fiatalok városáért! – hangsúlyozta a miskolci polgármester. Kriza Ákos kitért arra is, hogy megállt a városban a népességfogyás, egyre több munkahely szolgáltat maradásra való okot és egyre több turista fedezi fel a város szépségeit. A szónoklatok után színes kulturális programok következtek. A Miskolci Nemzeti Színház művészei mellett a Szinvavölgyi Néptáncegyüttes és a színház énekkara is nagy sikert aratott az Erzsébet téren összegyűlt tömeg körében, melynek tagjait Kossuth kiflivel vendégelték meg a korhű öltözetbe bújt leányok és legények.

Eleven történelem

A Szent István téren, egész nap interaktív történelmi programokkal, termelői vásárral várták a családokat és jöttek is érdeklődők szép számmal még a hűvös idő sem szegte kedvét azoknak az elszánt gyerekeknek, akik a győri Karzat Színház társasjátékainak köszönhetően eleven hősei lettek az 1848-as forradalomnak. A bátrabbak huszárokkal vívhattak, ellesték a kardforgatás fortélyait és lovat is simogattak, a lustábbak csak a fényképész paravánig merészkedtek és korhű önarcképpel tértek haza, többen a toborzás menetével ismerkedtek, míg mások nyomdában készítették el saját 12 pontjukat.

