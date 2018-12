Beleteheti az ember a szívét és a lelkét is

Az ünnepi ajándékozási szezon kézenfekvő menetrendje, hogy bemegyünk a boltba, vagy interneten keresztül megrendeljük a tökéletesnek vélt meglepetést. Azonban ott a több évezredes lehetőség, ami legtöbbször kis erőfeszítéssel tud nagyobb örömet okozni, mint bármi más: készítsünk mi ajándékot!

A legszemélyesebb ajándék

A Fügedi Márta Népművészeti Egyesület egyik gyűjtőpontja a kézműves foglalkozásoknak Miskolcon. Szurdoki Judit, a szervezet munkatársa segítségével igyekeztünk érveket felsorakoztatni a saját két kezünkkel készített ajándéktárgyak mellett.

Mint mondja, „a kézzel készített ajándékba beleteszi az ember a szívét és a lelkét”. A készítés folyamata közben arra gondolunk, akinek szánjuk a tárgyat: mit szeretne, minek örülne? – magyarázza. Ugyanakkor egy másik oldalt is figyelembe kell vennünk: a sajátunkat.

Hiszen maga a tárgy olyan lesz, ami a készítőhöz közel áll. A felhasznált anyagok – amiket csak a kreativitásunk limitál – és a kész termék mind-mind a saját személyiségünket tükrözik. Mindettől intim lesz a kézzel készített ajándék – összegez Szurdoki Judit.

Hogy kézzel milyen csodát készítünk el, az csak rajtunk múlik. Alapanyaggá válhatnak különböző termések, szövetek, papír, mint említettük, csak a kreativitásunk szab határt. Azonban felmerül a kérdés, miként bontakozzon ki, akinek elhanyagolható a kézügyessége, mint e sorok írójának?

Judit sorstársaimat és engem is megnyugtat: a kovácsoltvas rózsán túl is lehet kedves, szép és igényes kézműves ajándékot készíteni. A képen látható karácsonyfadísz angyalka elkészítéséről bővebben is mesélt nekünk.

Gyors, egyszerű és személyes

Veszünk egy ízlésünknek tetsző – hiszen a mi egyéniségünk is belekerül – anyagot, amit méretre vágunk. Ezt tetszés szerint díszíthetjük hímzéssel, ragasztással, majd gúla alakúra formázzuk.

Az angyalka feje egy pici fa golyó, amire arcot festünk. A gúlaszoknyát ehhez rögzítjük. Ne feledkezzünk meg a hajáról sem, aminek elkészítéséhez használhatunk pamutot vagy műszálas anyagot. Végső feladatunk a szárny ragasztása vagy varrása a ruhára – ennek anyaga is ízlésünkre van bízva: Judit a csipkére esküszik. Könnyen és gyorsan elkészíthető, garantáltan személyes ajándék.

ÉM-KCs

