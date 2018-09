Bélesfesztivállal (is) őrzik a bodrogközi ízeket Cigándon

Különleges attrakciók

– Az égiek is kegyesek voltak, szikrázó napsütés és gyönyörű idő volt felénk szombaton és legalább öt-hatszáz érdeklődőt vonzottak a programok. A tavalyi pozitív tapasztalatok arra sarkalltak bennünket, hogy ismét meghívjunk értéktáros településeket, most Aldebrőből, Csernelyről és Tuzsérról is érkeztek hozzánk vendégek – mondta Szabóné Horváth Ágnes, a cigándi önkormányzat és a Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány rendezvényének egyik szervezője, majd hozzátette: az idei kísérőprogram keretében különleges attrakciókra is sor került.

A béleskészítő verseny mellett a koncertek és a honvédségi bemutató is lekötötte a sokaság figyelmét és a bodrogközi nyugdíjas körök is találkoztak Cigándon. A gasztronómiai találkozón a káposztás mellett számos bélesnek nagy sikere volt. A különböző intézmények is kivették a részüket a sütésből-főzésből, voltak, akik krumplilángossal színesítették a kínálatot.

ÉM

