„Belekóstoltunk” a színházi évadba Miskolcon

Nagyon finom, és jól is esik a meleg palacsinta ebben a hűvös időben – mondta Szabó Erika, mielőtt beleharapott az ízes édességbe. Vasárnap délelőtt ő is kilátogatott barátnőjével a Miskolci Nemzeti Színház immár hagyományos, szabadtéri évadnyitójára. Az időjárás valóban nem kedvezett a programnak, de ennek ellenére sokan voltak kíváncsiak a színház művészeire, a koncertekre, a zenekar és a Miskolci Balett műsorára. A kisebbek sem maradtak program nélkül: kalandjáték, óriásszínező és musicalmesék szórakoztatták a gyerekeket. Este pedig a társulat tagjainak zenés műsorát nézhették meg a vendégek.

Találkozhatok a színészekkel, olyan családias a hangulat.” Kováts Imréné Ilona

Limitált palacsinta

A palacsintáért már kora délelőtt sokan sorakoztak, hiszen limitált számban készült: a 194. évad tiszteletére 194 lekváros palacsintát sütöttek ki a teátrum művészei. De nem csak a palacsintát kóstolhatták meg az érdeklődők, a következő évad műsoraiból is kaptak „ízelítőt” a miskolciak. Színitanodás diákok segítségével ugyanis a repertoárba került előadások rövid történetét, hátterét ismerhették meg.

– Igazából a régiségvásárra jöttünk ki, de a színház előtt megláttam a műsort, és ez most jobban érdekel – árulta el Horváth Katalin. – Nagy színházrajongó vagyok, szinte minden előadást megnézek, és már alig várom, hogy a következő évad is elinduljon. Imádom a miskolci színészeket, az előadások hangulatát. Jó itt színházba járni.

Amíg beszélgettünk, Katalin barátnője is megérkezett egy palacsintával, amin igazságosan megosztoztak. „Ha tudom, hogy itt ilyen programok vannak, az unokámat is hozom, biztos élvezte volna a rajzolást” – mutatott Erzsébet az óriásszínezőre, ahol a gyerekek valóban szívesen töltötték idejüket.

Családias hangulat

– Nagyon jópofa ez a nyilvános évadnyitó, szeretem, mert találkozhatok a színészekkel, olyan családias a hangulat – ezt már Kováts Imréné Ilona mondta. – Reggel féltem, elmossa az eső a rendezvényt, de ha nincs is nyári meleg, legalább nem esik. A régiségvásárral együtt igazi forgatag van a főutcán, jó ezt látni, megélni.

Ilonától azt is megtudtuk, ha teheti, gyakran jár színházba, és ez az idén sem lesz másképp. Nagyon várja a Marica grófnőt, és Neil Simon vígjátékát, a Furcsa párt. „Az operettet nagyon szeretem, Kálmán Imrét különösen. A musicalt is, és láttam, a Kabarét is bemutatják az idén…Meglátjuk, milyen lesz, mert a film után szerintem nehéz jobbat mutatni” – tette hozzá.

„Annát nem tudom elvinni az óriásszínezőtől” – mondta egy édesanya. Persze igazából nem volt bosszús a négyéves kislányra, sőt ő maga is leült az apró székre, hogy segítsen a gyereknek rajzolni.

„Kijöttünk a családdal, mi célirányosan a színházhoz, a szüleim pedig vásárolgatni. Igazi családi program, utána hazamegyünk ebédelni, délután pihenés, de este visszajövünk még a színházi évadnyitóra. Az idő lehetne estére egy picit jobb” – mondta reménykedve Anna édesanyja.

Este a Déryné-kertbe várták az érdeklődőket, ahol a színház társulata mutatkozott be Ki mit szeret címmel egy fergeteges zenés-táncos-verses esten. A hagyományokhoz híven idén is látványos fényfestéssel zárult az este: a színészlakások falán elevenedett meg a színház 194. évada.

