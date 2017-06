Bekezdett a Mezőkövesd Zsóry FC: négyet rúgtak

A Mezőkövesd Zsóry FC élvonalbeli labdarúgó gárdája a másodosztályú Gyirmót FC Győr ellen meccselt szombaton délelőtt, semleges helyszínen, mindkét csapat számára félúton, a fővárosban, a Bánka Kristóf Sportcentrumban, az újpesti klub utánpótlásbázisán. A felkészülési meccsen a kövesdiek keretéből két kivételtől eltekintve mindenki szóhoz jutott, a mezőnyjátékosok közül csak Sulek nem lépett pályára, annak ellenére, hogy ott volt a helyszínen, illetve Dombó kapus maradt ki. Utóbbi annak lett az „áldozata”, hogy a dél-borsodi klubhoz tesztelésre hálóőr érkezett Ivancsics Alex személyében. A 21 esztendős cerberus az NB II-es Kisvárda MG kapuját őrizte az előző szezonban, mind a 38 bajnokijukon a gólvonalon állt.

A látottakról

A Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője, Radványi Miklós elégedett volt a látottakkal, elmondása szerint az új játékosok jól illeszkedtek a csapat szerkezetébe, és úgy vélekedett, hogy a védelmet is szinte teljesen összeállt, Pillár érkeztével stabilak lettek. Pillár mellett a jobb oldali védő, Farkas D. teljesítményéről is elismerően nyilatkozott, játékát meggyőzőnek nevezte. A kövesdi szakember azt is elárulta, hogy ha még sikerülne két olyan szélsőt szerezni, akik gyorsak és lendületesek, akkor kijelenthetné, hogy készen állnak a bajnoki rajtra is.

Radványi Miklós arról is szót ejtett, hogy azoknak a labdarúgóknak a sorsa, akik kölcsönjátékból tértek vissza, a mai napon lehet tisztább, ugyanis a tervek szerint elbeszélgetnek velük a jövőről.

Lázár Pál közel Kövesdhez

Ezenkívül az is kiderülhet ma, hogy csatlakozik-e a kövesdiek keretéhez Lázár Pál. A volt válogatott labdarúgó legutóbb a DVTK játékosa volt, de a téli szünetben szerződést bontott a piros-fehérekkel, és az elmúlt fél évben nem volt csapata a 29 éves jobb oldali védőnek. Úgy tudni, hogy nagyon közel állnak a megállapodáshoz a felek, és nagy esély van arra, hogy Lázár a Kövesd következő felkészülési meccsén, július 1-jén, szombaton 11.00-tól, Mezőkövesden, az NB I-es újonc Balmazújvárosi KGY elleni találkozón pályára lép.

ÉM

Felkészülési mérkőzés

Mezőkövesd Zsóry FC – Gyirmót FC Győr

4-1 (1-0)

Budapest, 50 néző. V.: Kovács.

Mezőkövesd Zsóry FC 1. félidő: Tujvel – Farkas D., Hudák, Pillár, Gohér – Tóth B., Keita – Brasen, Strestik, Baracskai – Novák.

Mezőkövesd Zsóry FC 2. félidő: Ivancsics – Csirmaz, Szeles, Hegedűs D., Fótyik – Köböl, Frőhlich – Heffler N., Majtan, Rácz F. (Mikus, 67.) – Veselinovic. Vezetőedző: Radványi Miklós.

Gyirmót FC Győr: Sebők Zs. – Lázár, Lengyel (Lakatos Cs., 46.), Szőcs R., Présinger – Kiss M., Nagy P. (Paku, 46.) – Szegi (Szabó T., 60.), Meszlényi (Szalánszki, 46.), Németh Zs. (Simon A., 73.) – Pataki G. (Máté, 46.). Vezetőedző: Molnár László.

Gólszerző: Novák (1-0) a 34., Veselinovic (2-0) a 48., Köböl (3-0) a 69., Heffler N. (4-0) a 76., Simon A. (4-1) a 87. percben.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA