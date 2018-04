A Miskolci Nemzeti Színház A kaukázusi krétakör című előadása is meghívást kapott a Pécsi Országos Színházi Találkozóra. Brecht igazságról és jóságról szóló tandrámáját Szőcs Artur rendezésében a Pécsi Nemzeti Színház kamaraszínházában láthatja a közönség a június 7. és 16. között esedékes fesztiválon.

Azoknak is szól ez a darab, akik nem találkoztak élesben a háború borzalmaival, – és reméljük nem is fognak.” Szőcs Artúr

A Miskolci Nemzeti Színház az előadást szeptemberi bemutatója óta töretlen sikerrel, folyamatos telt házzal játssza. A POSZT meghívás is azt mutatja, hogy a nézők elismerése mellett, a szakma is felfigyelt a produkcióra.

Szőcs Artur a fesztivál­szereplés kapcsán elmondta, ez olyan darab, amivel öröm találkozni rendezőként és színészként is.

– Nagyon régóta vártam, hogy színpadra állíthassam ezt a színművet, amelynek majdnem hetven szerepét, itt tizenkét színész játssza. Iszonyatos munkát, tehetséget, alázatot igényel mindenkitől, amire megérett a miskolci társulat. Nagyon hálás vagyok ezért a közös munkáért, és büszke vagyok a csapatra, mindenkire, aki ennek az előadásnak a létrehozásában részt vett – tette hozzá.

A miskolci előadás különlegessége

A válogatók három A kaukázusi krétakör előadást is méltónak találtak a bemutatásra, köztük a Szőcs Artur rendezte miskolci darabot.

Hogy mi a miskolci előadás különlegessége? Az az egyedi színházi forma és nyelv, amelytől azok számára is izgalmas, új élményt ad az előadás, akik már látták a darabot más feldolgozásban. Brecht remekül megírt drámája fantasztikus zenével párosul, és igen fontos mondanivalója van:

– Azoknak is szól ez a darab, akik nem találkoztak élesben a háború borzalmaival, – és reméljük nem is fognak –, mert időről-időre fel kell hívnunk rá a figyelmet, hogy békében élni különleges állapot, és ezt nem szabad elveszítenünk –mondja Szőcs Artur.

Bertolt Brecht és Paul Dessau művében a főbb szerepekben Láng Annamária, Harsányi Attila, Simon Zoltán, Rózsa Krisztián lép színpadra.

Az Acdakot játszó Harsányi Attila így beszélt Brecht ­művéről:

– Gruse történetének tanulsága, hogy az állhatatosság, a jóságba vetett hit, az egymásra figyelés, a humánusság sosem hiábavaló. Úgy érzem, ma mindezek az eszmények kiveszőben vannak, és nagyon kevés valóban emberséges emberrel találkozhatunk, mégis hinnünk kell benne, hogy van jóság és igazságosság is körülöttünk. Ez egy tanmese arról, hogy a legvészterhesebb időkben is megéri jónak lenni, és szeretettel fordulni a másik felé – bármennyire nehéz is – én pedig nagyon bízom benne, hogy ez az üzenet eljut a nézőkhöz is

„Cipeli végig, három órán át”

Az előadás erényeit az elemzők is méltatták. A színház által szervezett Kritikus óra programban Gabnai Katalin például Láng Annamária játékát méltatta, és leszögezte, hogy az „előadás eljuttatja hozzánk az érzést, miszerint semmi nincs, senkire nem számíthatsz. Csak magadra.”

Zappe László kritikájában így ír a Grusét adó Láng Annamária alakításáról: „mélyen átélt, személyesen megtapasztalt, megszenvedett élet fájdalmát és bölcsességét szinte az első pillanatban megragadja, és cipeli végig, három órán át”

