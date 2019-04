Bekapcsolódtak a vérkeringésbe

Hivatalosan is átadták a három települést összekötő útszakaszt, amelyet az elmúlt hónapokban újítottak fel. A régi, töredezett, kátyús, hiányos burkolatot jó minőségű aszfalt váltotta fel. A több mint tíz kilométer hosszú szakaszon a költségeket egyrészt uniós, másrészt állami forrásból biztosították.

Az új aszfaltcsík nem csupán a helyiek mindennapos közlekedését teszi gyorsabbá és biztonságosabbá, a térség turisztikai fejlesztéseit is közelebb hozza az idelátogató vendégekhez. Erről beszélt az avatóünnepségen a térség országgyűlési képviselője.

Helyiek és a turizmus

– A három faluban élő polgárok régóta joggal várták el, hogy az útfelújítás kapcsán a magyar kormány rájuk is gondoljon – fogalmazott Riz Gábor. – A most elkészült beruházásnak köszönhetően Kánót, Imolát és Ragályt sikerült méltóképpen összekapcsolnunk az ország vérkeringésével. Ez nemcsak nekik, hanem a hozzánk látogató vendégek számára is nagyon fontos. A turizmus ugyanis az elmúlt években jelentősen fejlődött, nekünk pedig lényeges, hogy Aggtelekre és környékére megfelelő minőségű úton jussanak el az érdeklődő vendégek. A térség sikeréhez egyébként a beruházásban érintett falvak is hozzáteszik a magukét, hiszen számos helyben készült termékkel rendelkeznek, amivel teljessé tudják tenni azt a szolgáltatási kört, amit ez a vidék nyújtani tud az idelátogatók számára.

Imola polgármestere örömét fejezte ki, hiszen a több mint tíz kilométeres útszakasz felújítására már évtizedek óta vártak. Osváth Katalin szerint a jövőben nem elzárt településként emlegetik majd őket, a fejlesztés megnyithatja a lehetőséget a turizmus korszerűsítésére is, amit további projektek megvalósításával kívánnak erősíteni.

– Az új út kimondhatatlanul nagy öröm számunkra – szögezte le Osváth Katalin. – Volt időszak, amikor nem bíztunk benne, de szerencsére megvalósult a fejlesztés. A jövőben ennek köszönhetően a vendégforgalom nálunk is növekedhet, a szintén újonnan épülő vendégházunkba szívesen várjuk majd a látogatókat.

Háromezeregyszáz köbméter

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója a konkrét számokkal is megismertette az avatóünnepség résztvevőit. Peiker Tamás elmondta: az első négy kilométeres szakaszt uniós, a további több mint hat kilométer kivitelezését hazai forrásból valósították meg.

– Úgynevezett hidegremix-

eljárással a kivitelező feldarálta a meglévő útalapot, ezután stabilizálták, majd erre került az új kopóréteg – fogalmazott Peiker Tamás. – Összesen 3100 köbméter aszfaltot építettek be az érintett szakaszon, emellett az útárkok és padkák is meg­újultak. Új közlekedési táblákat is kihelyeztek, bízunk benne, hogy hosszú évekig szolgálja majd a lakosság és az erre közlekedők biztonságát.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy 12 tonnás súlykorlátozó táblát helyeztek ki, így próbálják meg a nehézjárműveket a főbb útvonalakra terelni. Egy-két kivételtől eltekintve, hiszen az Északerdő autóit beengedik az útra, de a céget is arra próbálják ösztönözni, hogy kisebb tömegű járműveket használjanak. Peiker Tamás hozzátette: rövidesen elindul a Magyar falu program, amelyben újabb kis forgalmú szakaszokat újítanak fel. A megye 2600 kilométeres úthálózatának több mint 60 százaléka rossz állapotban van, úgyhogy az előttünk álló időszakban is bőven lesz dolguk.

ÉM-ME

