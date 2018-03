Bejutott a Magyar Kupa döntőjébe a Diósgyőri VTK női csapata!

A piros-fehérek magabiztos játékkal, ellentmondást nem tűrően jutottak be a Magyar Kupa döntőjébe, ahol az FTC ellen játszhatnak majd az aranyéremért.

Jegyzőkönyv

FÖRCH Női Magyar Kupa elődöntő

DVTK – Haladás-Viktória 4-1 (2-0)

Miskolc, DVTK Edzőközpont. 100 néző. Játékvezető: Urbán Eszter (Szabó Ferenc Szilárd, Tőkés Róbert)

DVTK: Szőke-Nagy – Újvári, Jáhn, Olar, Boros – Nagy F., Tóth A., André, Sandu – Veldman, Marković. Vezetőedző: Fórizs Sándor.

Haladás Viktória: Bíró – Kopcsándi, Manhart, Fábián, Siklér, Tóth A. I., Kiss Zs., Tálosi, Szakonyi, Balogh H., Öreg. Vezetőedző: Simon Attila

Csere: Kopcsándi helyett Kun az 56., André helyett Kerekes a 69., Kiss Zs. helyett Király R. a 77., Manhart helyett Pupos a 87. percben.

Sárga lap: –

Gólszerző: Olar (1-0) a 15., Veldman (2-0) a 18., Veldman (3-0) az 53., Markovic (4-0) a 72., Öreg (4-1) a 73. percben.

Fórizs Sándor: – Magabiztos győzelmet arattunk, nagyon sokat dolgoztak a lányok, hogy így alakuljon az eredmény. Az első félidőben két nagyon szép gólt rúgtunk, de sajnos sok helyzetet ki is hagytunk. A második félidőben is jól játszottunk, volt öt-hat száz százalékos helyzetünk, amik nagy részét szintén kihagytuk, de összességében nagyon elégedettek lehetünk, jól játszottak a lányok. A döntőben a Ferencvárossal találkozunk, akiket még sosem tudtunk legyőzni, de előbb-utóbb erre is sor fog majd kerülni.

A másik elődöntőben: Ferencvárosi TC – MTK Budapest 1-0 (0-0)

A DVTK tehát az FTC ellen játszhat a Magyar Kupa döntőjében.

Forrás: dvtk.eu.

