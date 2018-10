Bejelentsük-e a kutunkat vagy sem – meghosszabították a határidőket

Egy közelmúltban benyújtott javaslat értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt és annak fennmaradási engedélyét 2020. december 31-ig kérelmezi.

Minden kútra

A moratórium meghosszabbítása nemcsak a házi vízigény kielégítésére szolgáló kutakat érinti, hanem a mezőgazdasági öntözési célt szolgáló fúrt kutakat is. A legalizált mezőgazdasági hasznosítású kutak tulajdonosai európai uniós vidékfejlesztési pályázatokon is elindulhatnak.

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján azon engedély nélküli kutak, amelyekre az engedélyt idén december 31-ig megkérik, mentesülnek a vízgazdálkodási bírság, valamint az igazgatási és szolgáltatási díjak alól. Kormányzati szándék továbbá, hogy az újonnan létesítendő kutak engedélyezése, valamint a már meglevő illegális kutak fennmaradására irányuló eljárás a jövőben az állampolgárok számára a lehető legegyszerűbb, leggyorsabb és legköltséghatékonyabb folyamat legyen. E cél megvalósításán aktívan dolgozik a Belügyminisztérium és az Agrárminisztérium, bevonva az egyeztetésbe a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát is.

Már bemérette

Egyik olvasónk érdeklődésünkre elmondta, telkén több mint húsz évvel ezelőtt még szülei létesítettek egy fúrt kutat, amivel kapcsolatban most neki is akadhat teendője.

– Sokan azt mondják, ha már évtizedek óta üzemeltetünk egy kutat, akkor nem szükséges semmiféle intézkedés. Én viszont nem szoktam ezeket a dolgokat félvállról venni, mert úgy gondolom, ha egy üggyel a köztársasági elnök személyesen foglalkozik, akkor ott lehetnek változások, amiket érdemes követni – mondja Béla.

A telkén levő kutat annak idején szakember készítette el, az azzal kapcsolatos papírok azonban nem kerültek birtokába, így információért az elmúlt napokban felvette a kapcsolatot az illetékes önkormányzattal. – Bár nemrég azt hallottam, hogy november közepén kitolhatják néhány hónappal a december 31-én lejáró határidőt, én azért már bemérettem a kút GPS koordinátáit, és azt is megállapították mekkora a vízoszlop, ezeket ugyanis a kitöltési útmutató szerint fel kell majd tüntetni a regisztrációs adatlapon – tette hozzá. Jelenleg teljes a bizonytalanság az érintettek körében, mi is a teendőjük ebben az ügyben. Milyen kutakat kell bejelenteni? Csak azokat, amelyeket 2016. június 4. után fúrtak – hiszen egy ilyen levél is terjed egy közösségi oldalon –, vagy a korábban létesülteket is? Mint megtudtuk, az engedélyeztetés önkormányzati hatáskörbe tartozik.

Várni kell

– Egy 1997-es jogszabály kötelez mindenkit arra, hogy a fúrt kutakat be kell jelenteni, és az is megkülönbözteti az 500 köbméter alatti és afeletti vízkivételre használt kutakat – mondta érdeklődésünkre Kovács József, Bodrogolaszi polgármestere. – Úgy vélem, egyelőre senkinek semmilyen teendője nincs ebben az ügyben. Addig, amíg a Parlament nem dönt a módosító javaslatokról, felesleges elindítani az engedélyeztetési eljárást, hiszen egyelőre nem tudható, mit is fog tartalmazni az Országgyűlés által majd elfogadandó jogszabály. Minket is sokan megkerestek már, milyen kutakat kell engedélyeztetni? Azokat, amelyeket több mint száz évvel ezelőtt fúrtak, vagy amelyeket mostanában. Amint megszületik a Parlament által jóváhagyott végleges jogszabály, minden érintettet értesíteni fogunk, de addig senkinek nincs tennivalója az ügyben.

ÉM-BG, TÁ

