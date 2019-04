Bejárták a Vasgyárat is

A Miskolc értékeit, különböző városrészeit, épületeit, legendáit és neves korszakait kutató Utánam, srácok!-projekt és a szabadtéri logikai feladatokra, várostörténeti mítoszokra és rejtélyekre szakosodott Koffertúrák Miskolcon közös szervezésében rendezték a Vasgyári városi túra nevű programot.

Beszélnek, beszélgetnek

A kétórás esemény a Diósgyőri stadiontól indult, onnan vezetve résztvevőit a Vasgyár kultikus helyeire. Az Észak-Keleti Átjáró Egyesület elnöke, Darázs Richárd elmondta, 2013 óta csinálják az Utánam, srácok!-projektet, ennek keretén belül már számos nyilvános helytörténeti túrát tartottak, többnyire a történelmi Avason és a belvárosban. Az eredeti ötlet az volt, hogy városi sétát szerveznek, ahol szakértők tartanak előadást, majd a túrázók hozzászólásaival, sztorijaival kiegészülve születik az interaktív történelemóra, szóval a hangsúly a beszélgetésen, a megismerésen van. Miskolc történetéről beszélnek, beszélgetnek, és nem csak szóban ismerkednek a helyekkel.

A Vasgyárban is volt már hasonló bejárás, ipari szafari, ám azok inkább buszos túrákhoz hasonlítottak. Ebben a formában tehát kuriózumnak számított a keddi program.

Munkájuk eljutott Afrikába is

Az előadásokból kiderült az is, Miskolc mintapéldája annak, hogyan is születik egy város, ezt pedig a stadion mögötti szakaszon saját szemmel is követheti bárki. Régen a települések a domborzati alakzatok mentén épültek ki, a völgyek voltak a különböző népességek találkozási pontjai. Róma köztudottan hét dombra épült, és Miskolc sem panaszkodhat ebben a tekintetben, elég csak a Bükk különböző vonulataira, a Vargahegyre, a Csermőke dűlőre vagy az Avasra gondolni. Ezek közt nőtt ki a múlt század közepén, az ipari fejlődés következtében a bolgárkertészetek és a kenderföldek közül a Vasgyár városrész, ami önálló településnek is beillett volna, hiszen volt iskolája, temetője, kórháza, fürdője, templomai. A Vasgyár azonban nem csak a miskolci történelem eltagadhatatlan része. Az itteni emberek munkája a Magyar Királyi Vasmű legfőbb produktumának, a sínnek a képében eljutott Ázsiába, Afrikába és Amerikába is.

