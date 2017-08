Beindult a Sziget elektronikus szívverése

Budapest, 2017. augusztus 11. Fesztiválozók az OTP Bank Színpad by A38-on a Hajógyári-szigeten a 25. Sziget fesztivál nulladik napján, 2017. augusztus 10-én. - © MTI Fotó: Mónus Márton

A Sziget nulladik napján több helyszín is beindult, köztük a Sziget elektronikus szívverése, a Telekom Electronic Beats Arena és az OTP Bank Színpad by A38 sátra is. Előbbiben többek között Maurice West és a W&W holland trance és electro house duó adott az érzésnek. Az A38 színpadára tért vissza februári teltházas koncertje után a Kensington, majd a brit indie-rock banda, a The Vaccines új dalaira rúghatták ki a sátor oldalát, de a singer-songwiter hagyományokat elektronikával megspékelt Alex Clare is új lemezzel, a Tail Of Lions-zal érkezett.