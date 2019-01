Begőzölt az ózdi férfi, még a mentősöknek is nekiment – letartóztatták

Február 28-ig rendelte el az Ózdi Járásbíróság nyomozási bírája annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint Ózdon, miután megfenyegette élettárását és annak családját, rátámadt a helyszínre kiérkező mentősökre is.

Köpködött, majd rúgott

A rendelkezése álló adatok szerint az ózdi férfi január 26-án, 21 óra körüli időben erősen ittas állapotban látogatta meg – az éppen szüleinél tartózkodó – élettársát. A „hívatlan látogatót” azonban nem akarták beengedni az otthon tartózkodók, így dörömbölni kezdett a bejárati ajtón. Végül annak berúgásával jutott be a lakásba, ahol megfenyegette élettársát és annak családját.

A dulakodásba torkolló családi vitának a kiérkező rendőrök vetettek véget, akik az Országos Mentőszolgálat egyik járműve kíséretében érkeztek a helyszínre.

A férfit elfogták, mentőautóba tették, de az továbbra sem hagyott föl agresszív viselkedésével. Az autóban köpködött és szidalmazta a három mentőápolót, akik közül az egyiket meg is rúgta. A mentős ugyan nem szerzett sérülést a támadás következtében, de a gyanúsított kórházba szállításához rendőri segítségre volt szükség.

Megszökne, elrejtőzne

A gyanúsítottal szemben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, magánlaksértés és zaklatás miatt indult eljárás. Bűnösségének megállapítása esetén 1 évtől 7 év 6 hónapig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A kiszabható büntetés mértéke alapján feltehető, hogy a férfi megszökne, elrejtőzne a hatóságok elől. A bíróság álláspontja szerint a gyanúsított egzisztenciális helyzete, életmódja és magatartása is arra enged következtetni, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el, de akár a bizonyítást is veszélyeztetné az eljárásban részt vevő személyek megfélemlítésével, befolyásolásával.

Mindezek alapján a bíróság nem látott lehetőséget enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására, így a gyanúsított letartóztatását rendelte el. A bíróság döntése ellen a gyanúsított és védője is fellebbezést jelentett be.

ÉM

