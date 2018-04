Befürdik-e Balmazban újra a Diósgyőr?

A labdarúgó NB I 26. fordulóját szombaton rendezik meg, ennek keretében 17.00-tól Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Diósgyőri VTK mérkőzést rendeznek Balmazújvárosban. A pályaválasztó, az élvonal újonca a tabella utolsó helyén áll, és ahhoz, hogy innen elkerüljön győznie kellene. Ha ez sikerülne nekik, zsinórban harmadszor győznék le a DVTK-t, ugyanis ebben az évadban az eddigi két bajnokit ők nyerték (2017. augusztus 5-én, Balmazújvárosban 4-0, november 4-én, Debrecenben 2-1 lett az eredmény). De nem csak a Balmaz ellen lenne mit „visszahoznia” a Diósgyőrnek, hiszen a piros-fehérek az elmúlt három tétmérkőzésükön mindössze egy döntetlenre voltak képesek, azon a héten, amelyet annak kezdete előtt Bódog Tamás, a DVTK szakmai igazgatója a legfontosabbnak nevezett.

Több pontot a konyhára

– Bízom benne, hogy a következő mérkőzések, amik előttünk állnak, több pontot hoznak a konyhára, ezért dolgozunk, ezért készülünk, és ezért meg is fogunk tenni mindent – mondta Bódog Tamás a klub tegnapi sajtótájékoztatóján, aki arra a felvetésre, a kétszeri újvárosi siker kinek mit hoz a mostani meccsre, így felelt: – Ezt lehet így is látni, úgy is látni. Ők persze abból fognak táplálkozni, hogy kétszer megvertek minket, és akkor miért ne lehetne ezt harmadszor is. Remélem, hogy nálunk pedig olyan reakciót vált ki, hogy mivel kétszer kikaptunk, most itt az ideje, hogy visszavágjunk.

Ön szerint mi lesz a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Diósgyőri VTK mérkőzés végeredménye? Magabiztos balmazújvárosi győzelem

Egy góllal nyer a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő

Döntetlen

Egy gólos diósgyőri siker

Fölényesen nyer a DVTK Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

– Minden mérkőzés fontos, teljesen mindegy, hogy ki ellen játszik az ember, ugyanúgy a hétvégi meccsre fókuszál, hiszen az a legfontosabb, azt tartod szem előtt – mondta Bódog Tamás. – Közelebb kerültünk a kiesési régióhoz, úgyhogy a feszültség, az izgalom az emelkedik. A játékosok is érzik ezt, látják a tabellát, úgyhogy nem kell ezt nekem külön magyarázni nekik, tény, hogy szeretnének javítani az elmúlt hét vereségei után. Azzal nincs gond, hogy a hozzáállás nem lesz olyan, csak higgyenek abban, amit csinálnak, mert lehetett látni, hogy a múltkori meccs végén már abban sem hittek. Pedig tudják magukról nagyon jól, hogy mindenre képesek, hiszen ha az FTC-t sikerült megverni, akkor jó eséllyel mész neki bárkinek a magyar bajnokságban.

Kritika

Az is szóba került, hogy a piros-fehér drukkerek – a Haladás mérkőzésen – egy molinó kifeszítésével üzentek a csapatnak.

– A kritika az jogos. Nem játszunk úgy, ahogy azt mi szeretnénk, ahogy azt a szurkolók is szeretnék – jelentette ki a DVTK szakmai igazgatója. – A szurkolónak mindig igaza van, és abszolút jogos, ha ezt ők szóvá teszik. Én csak a formájával nem értettem egyet, mert a mérkőzés előtt ez nem volt egy építő jellegű dolog. De el kell fogadni a kritikát, mert amikor jól szerepelünk ugyanúgy örülünk annak, hogyha ott vannak mögöttünk és megdicsérnek minket, és amikor van egy hullámvölgy, egy rosszabb szereplés, el kell fogadni a kritikát is. Én úgy gondolom, hogy a játékosok ezt feldolgozták, érzik, hogy jól kell szerepeljünk a következő mérkőzéseken, és ennek alá is rendelnek mindent.

Lapunk arról is kérdezte a szakvezetőt, hogy mennyire tartja sikeresnek a legutóbbi bajnokin, a Haladástól elszenvedett 2–1-es meccsen az első perctől alkalmazott három védős játékot. Bódog Tamás azt felelte, hogy máskor is játszottak már így, igaz, sosem a meccs elejétől, és úgy volt vele, hogyha valami működött a mérkőzés egy bizonyos részéről, akkor miért ne lehetne ez így az elejétől. A szakmai igazgató pozitív kicsengést remélt a háromcsatáros játéktól, de elismerte, hogy ez nem jelentkezett a meccsen, mert nem volt felépítve a játék, és emiatt kapkodóssá vált.

Arra a kérdésre, hogy mire számít most, az újvárosiaktól, így válaszolt Bódog ­Tamás:

– Nem fognak nekünk esni, de most ők vannak olyan szituációban, hogy ég a ház. Nekik valamit produkálni kell, ők annyira a kivárásra nem tudnak játszani, mert nekik minden meccsen pontot kell gyűjteniük, hogy reális esélyük legyen a bennmaradásra. Ebből a szempontból mi „szenzációsan” jó pozícióban vagyunk.

Játékos szavak

Lipták Zoltán, a DVTK védője: – Biztos vagyok benne, hogy nem lesz egy egyszerű mérkőzés. Kétszer játszottunk ellenük, mondhatni kétszer megvicceltek minket. Ismerjük a csapatot, tudjuk ki az edzőjük, ugye előtte itt volt vezetőedző, úgyhogy nagyjából ő is ismeri a csapat nagy részét, a játékosokat. Úgyhogy, biztos nagyon nehéz meccs lesz, de most egyetlen célunk van, hogy a három pontot elhozzuk. Az előző meccsekről annyit, hogy az hiányzott, hogy ha valaki hibázott, akkor a másik segítse ki, illetve az volt a baj, hogy a hibákból most egyből gólt kaptunk. Mert volt olyan, hogy hibáztunk korábban, de akkor mellé rúgta az ellenfél, vagy mentett a játékostárs. És, hogy milyen volt az előző meccs, amikor nagy szabadságot kaptam, és mehettem előre? Túl gyakran mentem fel, elvitt a hév, fegyelmezettebben kellett volna játszani, de győzni akartam, a jövőben sokkal fegyelmezettebben kell ezt csinálnom.

– Berecz Csaba –

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 25 16 6 3 55-22 54 pont

2. Videoton FC 25 16 6 3 55-25 54

3. Debreceni VSC 25 10 6 9 43-33 36

4. Budapest Honvéd 25 10 5 10 40-43 35

5. Paksi FC 25 9 8 8 37-39 35

6. Újpest FC 25 8 10 7 31-32 34

7. Diósgyőri VTK 25 8 6 11 39-41 30

8. Puskás Akadémia 25 7 8 10 30-38 29

9. Swietelsky Haladás 25 8 3 14 27-40 27

10. Vasas FC 25 7 5 13 30-47 26

11. Mezőkövesd Zsóry FC 25 6 8 11 30-47 26

12. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 25 5 9 11 27-37 24

A 26. forduló programja:

szombat:

Paksi FC-Swietelsky Haladás 17.00

Mezőkövesd Zsóry FC-Videoton FC 17.00

Újpest FC-Vasas FC 17.00

Puskás Akadémia FC-Budapest Honvéd 17.00

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Diósgyőri VTK 17.00

Debreceni VSC-Ferencváros 19.30

Lélegzetelállító videó a DVTK Stadionról Miskolc - Mint arról korábban már beszámoltunk, május ötödikén veheti birtokba a DVTK az új Diósgyőri Stadiont. Nézd meg a legfrissebb lélegzetelállító drónos felvételeket! A megnyitó ünnepség jegyinformációival és az értékesítés menetével kapcsolatban hamarosan részletesen tájékoztatja a DVTK a ... Tovább a cikkhez

Tovább tart a diósgyőri hibatárlat Miskolc - Eldőlt: az utolsó 8 fordulóban a kiesés elkerülésért harcolhat a DVTK labdarúgócsapata. A labdarúgó NB I 25. fordulójában a kieső helyen álló Swietelsky Haladás csapatát fogadta a Diósgyőri VTK, Mezőkövesden. A pályaválasztó csapat, az utolsó előtti albérletben lejátszott meccsére (a Di... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA