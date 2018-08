Befőzés és tartósítás, avagy átmenteni a nyár ízeit

Mélyhűtővel, befőttes üvegekkel felvértezve igyekszünk átvinni a télbe a terméseket.

Ideális esetben saját kiskertünk terményei kerülnek a fagyasztóba és a befőttes üvegekbe, de ha nem vagyunk önellátók, sok mindent beszerezhetünk az őstermelői piacon is, ahol bevásárló körutunk során őszibarackot, nektarint, szilvát, szedret, kovászolni való- és apró csemege­uborkát, paprikát, paradicsomot, főző- és fokhagymát is kínáltak a kofák. Az erdei bogyók közül pedig áfonyát és somot is láttunk.

Lekvárt és pálinkát főznek

Az egyik legolcsóbb gyümölcs a szilva, mely rengeteg módon hasznosítható, sokan nyersen fogyasztják, míg mások lekvárt vagy pálinkát főznek belőle. A szeder kiváló vérszaporító, a gyermekek és az idősebbek is szívesen fogyasztják, ízletes szörp és lekvár készíthető belőle. Célszerű a mélyhűtőbe is tenni, hiszen akár magában, de süteményekhez adva is ízletes.

– A fagyasztásnál ügyeljünk arra, hogy külön-külön szemenként keményedjen meg. Meg kell mosni a bogyókat, miután lecsurgott róla a víz, egyesével tálcára kell helyezni a szemeket. Így kell hűteni, és csak ezután szabad tasakokba tenni. Ha nem így járunk el, nem gusztusos szederszemek, hanem nagy sötét massza lesz belőle – magyarázta az eljárás lényegét Petercsák Sándorné, aki az alsózsolcai aranydombon szokta szüretelni ezt a zamatos gyümölcsöt.

– Szörpöt és lekvárt is készítek belőle, imádják a gyerekek – árulja el az asszony, majd megosztja velünk jól bevált receptjeit.

– Picike vízzel teszem oda a tűzhelyre, hogy le ne ragadjon, teljesen szétfőzöm a gyümölcsöt, majd átturmixolom, átpasszírozom. Precíz receptet nehéz mondani, hisz az ember menet közben érzi az arányokat, de egy kg gyümölcshöz nagyjából hat dl vizet adok és, ahány kg gyümölcsből készítjük a szörpöt annyi kg cukrot adunk hozzá – magyarázza Petercsákné. Egy másik árus szerint negyed ennyi kristálycukrot is bőven elegendő hozzáadni.

– Mi nem cukrozzuk agyon se a befőtteket, se a szörpöket. Minek? Van a gyümölcsben is természetes cukortartalom. Én szederlekvárt szoktam készíteni, imádják az unokáim az ízes palacsintát.

Minimális cukorral

Minimális cukrot adok hozzá, mégis zamatos és édes a lekvárom, adalékanyag sem kell hozzá, az a pici cukor önmagában is tartósít. És a legfontosabb, hogy légmentesen legyen lezárva a befőttesüveg! Ha levegőt kap, hamar megpenészedik a teteje, de ha jól lezárjuk, még egy évtized múlva is fogyasztható lekvár lesz – sorolta Novák Jánosné, aki nem használ semmihez sem tartósítószert. Nagyanyáink módszerét alkalmazza, forrón szedi a lekvárt üvegbe, jól lezárja, melyet vastag plédbe bugyolál, és napokig melegen tart.

ÉM-JA

Receptek

Kapros, fokhagymás kovászos uborka

Hozzávalók:

1,5 ek só (púpozott), 1 l ivóvíz, 1 csokor kapor, 1 kg kovászolni való uborka (közepes méretű), 1 fej fokhagyma, fehér kenyér (sarka)

Elkészítése:

1. A sós vizet felforraljuk és visszahűtjük langyosra. A kapor egyik felét betesszük az üveg aljába. Az uborkát megmossuk, hosszában bevágjuk 2 irányban, és szorosan az üvegbe rakjuk. A fokhagyma megpucolt gerezdjeit felaprítjuk és hozzáadjuk, majd a kapor másik felét is eloszlatjuk az üvegben.

2. Felöntjük sós vízzel, amely teljesen ellepi az uborkát.

3. A tetejére rátesszük a kenyér sarkát. A rovaroktól fedővel védjük és a szabadban meleg, napos helyre állítjuk.

4. Ha elég magas a hőmérséklet, 3 nap alatt elkészül a kovászos uborka. A fokhagymagerezdekkel együtt kisebb üvegekbe szedjük, leszűrve ráöntjük a levét, és fogyasztásig a hűtőben tároljuk.

Ropogós, édes csalamádé

Hozzávalók:

2 kg uborka, 2 kg nyers fehér káposzta, 1 kg fehér paprika, 1 kg vöröshagyma, 0,5 kg sárgarépa, 1 kg kristálycukor, 7 dkg só, 4 g nátrium benzoát (1 kávéskanál), 4 g borkén (1 kávéskanál), 3 dl 20%-os ecet

Elkészítése:

A zöldségeket tisztítás után vékonyra szeleteljük, kivéve a sárgarépát, amit lereszelünk.

Vizet nem szabad, de cukrot, sót és ecetet szokás hozzáadni. Ezek egyébként tartósítják is a savanyúságot.

Egy napig állni hagyjuk, időnként megkevergetjük, majd üvegekbe töltjük, melyeket szorosan, lehetőleg légmentesen lezárunk.

A miskolci őstermelői piacon jártunk Miskolc - Már itt az ideje gondolni a télre is, a helyben termelt zöldségek, gyümölcsök vitamin és tápanyag tartalma a legnagyobb. Ezeket az értékes szuper élelmiszereket célszerű valamilyen formában eltenni, hogy a hűvös, zord hónapok során se kelljen nélkülöznünk a hazai ízeket. Télen ugyanis j... Tovább a cikkhez

Több zöldség-gyümölcs és kevesebb gyorsétel Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - A minőség, az ár-érték arány és a származási hely a legfontosabb. A hazai lakosság fogyasztói szokásainak változása az egészséges és tudatos életmód irányába mutat, ugyanis a megkérdezettek azt állítják, hogy 2013-hoz képest több zöldséget, gyümölcsöt és hazai... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA