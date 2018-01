„Beértek a pályázataink”

– Sok minden történt 2017-ben. A 2016-ban beadott pályázataink beértek, így a támogatásoknak köszönhetően több felújítást is el tudtunk végezni – tekintett vissza az előző évre Tóth István, Szalaszend polgármestere.

Pályázatainknak köszönhetően több felújítást is elvégeztünk.” Tóth István

Elmondta: már régen aktuális volt a település konyhájának felújítása, ez most egy belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően megtörtént. Ugyancsak évtizedek óta jelentős problémát jelentett két belterületi út rendkívül rossz állapota. Ezek rendbetételére is a Belügyminisztérium pályázatán nyertek forrást. A felújított Ady Endre utcát és Rákóczi utcát a közelmúltban adták át hivatalosan. De a sikeres pályázatoknak még nincs vége. Szalaszend egy TOP-os pályázatnak köszönhetően a polgármesteri hivatal felújítására nyert pénzt, ami magában foglalja az energetikai korszerűsítést is.

„Odafigyelünk”

– Konszolidáltan működünk – fogalmazott Tóth István. – A költségvetésünk feszített, ezért szigorúan odafigyelünk a kiadásainkra, így különösebb pénzügyi gondunk nincs. Szalaszend igazából a közfoglalkoztatásnak köszönheti a kitörését. 2017-ben négy programot indítottunk el 75 fővel. A közfoglalkoztatottak dolgoztak a mezőgazdasági és állattenyésztési, a belvíz-elvezetési programban, indítottunk tésztaprogramot, valamint telepfelújítási programot is. Ez utóbbi keretén belül egy volt tsz-telepet vásárolt meg az önkormányzat. A rajta álló két csarnokot felújítottuk. A kisebbiket asztalos- és lakatosműhelynek alakítottuk át, a nagyobbikban pedig beton­elemeket gyártanak a közfoglalkoztatottak. A műhelyeket saját forrásból gépesítettük.

Fotó: ÉM-archívum © Fotó: ÉM-archívum

Tulajdonképpen a jövő években az itt folyó munkákra fogunk építeni, hiszen nem lesz fejlesztési és beruházási célú közfoglalkoztatási program, ami a közmunkások létszámcsökkenését vonja maga után – sorolta Tóth István polgármester.

Csomag minden háznak

Hozzátette: a december mozgalmas volt a település életében. A hónap közepén az időseket köszöntötték, ezt követően a köztisztviselőket és közalkalmazottakat, karácsony előtt pedig Szalaszend minden lakóházába élelmiszercsomagot juttatott el az önkormányzat. A közeljövőben szeretnék lecserélni a település régi autóját, valamint vásárolni egy platós kisteherautót.

A polgármester elmondta azt is: Szalaszend gesztortelepülése 8 környező község társulásának, emiatt a hivatal ügyfélforgalma jelentős. A 8 település településvezetőivel a kapcsolat első rangú, emberileg és szakmailag is – fogalmazott Tóth István.

– ÉM-HE –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA