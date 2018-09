Bea, Viktor és Péter lett Miskolc slammer követe

A Slam Poetry Miskolc kollektívája idén is büszke lehet magára, hiszen soraikból nyolcan indultak el az országos bajnokság elő­selejtezőjén. Közülük hárman a döntőbe is bejutottak: Bánóczi Bea, Fazekas Viktor és Maier Péter szövegeinek sikeréért szoríthatunk október 12-én. A slam poetry, a költészet, a színház és a hip-hop keverékeként definiálható műfaj mára abszolút legitimálódott Magyarországon, melyet az is bizonyít, hogy idén már a 7. Országos Slam Poetry Bajnokságon bizonyíthatnak a – többnyire – fiatalok.

Erős a miskolci mezőny

A miskolci különítmény öt éve működik, szervezi a versenyeket és közösségét. Barcsai László főszervező kiemelte, hogy bár lehetett volna magasabb a városból indulók száma, azért erre a nyolc főre is büszkék. Több mint 120 jelentkezővel zajlott le a háromnapos előválogató, ami a rendszeres lokális versenyek közül kiemelkedik, hiszen itt országos szinten mérik össze tudásukat a slammerek – a legjobbak jutnak be a döntőbe.

Amit október 12-én rendeznek meg Budapesten, és a győztes jutalma lesz a megtiszteltetés, hogy képviselheti Magyarországot a fővárost megbolygató, november végi Slam Poetry Európa Bajnokságon. Három miskolcinak szoríthatunk, hogy elnyerje a titulust, hiszen Bánóczi Bea, Fazekas Viktor és Maier Péter ott lesznek az októberi döntőben. Nem ismeretlenek az országos közösség előtt, hiszen Viktor a tavaly bajnokság bronzérmese lett, Peti pedig csapatban országos bajnok volt. Mi Beával beszélgettünk, aki úgy lett a Slam Poetry Miskolc tagja, hogy előbb indult el az országos megmérettetésen, mint itthon.

200 százalékos munkamorállal

Negyedszer nevezett a versenyre, és harmadszor jutott be a döntőbe. Ő is kihangsúlyozza, hogy bár fontosak az évközi, helyi klubokon elért helyezések is, ezen a szinten akarnak a legtöbben bizonyítani. A tavalyi teljesítményével nem volt megelégedve, ezért idén „200 százalékos munkamorállal gyúrt rá”.

Végül nem kellett csalódnia magában, miután elmondta Hó vége című szövegét, ami személyes elemekkel vegyítve dolgozza fel a spórolás témakörét. Mint meséli, fejből mondta a sorokat – míg sokan olvassák azt –, és külön odafigyelt az előadásmódjára, hogy az érzelmi töltetet is átérezze a hallgatóság.

Zárásként egy izgalmas gondolatot említett, miszerint a döntőt izgalmassá teszi, hogy a „nagy nevek” közül sokan hiányozni fognak: új emberek jutottak be a legjobbak közé – éppen ezért talán mindenki egy kicsit esélyesebbnek érzi magát. Mint mondja, érződik egyfajta generációváltás a műfajban, amit talán az új slam poetry-sek megjelenése is mutat.

Ezzel a gondolattal Barcsai László is egyetértett. A miskolci versenyeken is egyre több a fiatal, főként a középiskolás korosztály képviselői – akik ráadásul egyre jobb eredményeket érnek el. Ez biztató, hiszen jelzi a folytonosságot: a slam poetry még mindig fiatal műfaj, de van utánpótlása, akik biztosítják, hogy legyen kiknek szurkolnunk a helyi és országos versenyeken.

Király Csaba

VISSZA A KEZDŐOLDALRA