Bátrabban, gyakrabban veszünk fel hiteleket

Az újonnan kihelyezett lakáshitelek összege a múlt év első 11 hónapjában 594 milliárd forintra rúgott, ami 38,5 százalékos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ezzel párhuzamosan az új személyi hitelek összege 47 százalékkal 283,6 milliárd forintra nőtt – derül ki a BankRáció.hu legfrissebb hivatalos adatok alapján készült összesítéséből. Trencsán Erika, a BankRáció.hu szakértője szerint látható az adatokból, hogy hónapról hónapra jelentősen növekedett az előző évhez képest az újonnan folyósított lakáshitelek és személyi hitelek összege.

Továbbra is több tényező segíti a lakossági hitelezés bővülését. Egyfelől a háztartások bevételei részben a nettó reálbérek emelkedése miatt növekedtek, emellett az alacsony kamatkörnyezet miatt a korábbi években megszokottnál a lakáshitelek és a személyi hitelek is olcsóbbá váltak.

„Bár a lakosság egyre több hitelt vesz fel, az is látható, hogy számukra fontos a kiszámíthatóság. A 10 évnél hosszabb időre fix törlesztőrészletet garantáló lakáshitelek összege a múlt év első 11 hónapjában meghaladta a 34 milliárd forintot, ami 44 százalékos emelkedést jelent” – jelezte Trencsán Erika. Hozzátette azt is, hogy éleződik a verseny a bankok között a lakáshitelek és személyi hitelek piacán is. Éppen ezért fontos, hogy aki hitelfelvételt tervez, ne csak a saját bankjának az ajánlatát vegye számításba, hanem minél több ajánlatot nézzen meg, mert jelentős különbségek lehetnek.

– ÉKN –

