Básti Lajos-díjas lett Harsányi Attila

A POSZT (Pécsi Országos Színházi Találkozó) zárónapján, szombaton nagyszabású gálaműsor keretében, a Kodály Központban adták át az elismeréseket azoknak a művészeknek, alkotóknak, akiket a zsűri legmagasabbra értékelt.

Díjazott alakítás

A Miskolci Nemzeti Színház kiváló színművésze, Harsányi Attila a Színházi Dolgozók Szakszervezetének Básti Lajos-díját nyerte el, a Kivilágos kivirradtigban nyújtott alakításáért.

Az előzetes várakozásokhoz képest, lássuk be, csalódás, hogy a miskolciak egyetlen díjjal térhetnek haza a honi színjátszás legjelentősebb megmérettetéséről.

Látva a POSZT felhozatalát, bátran állíthatjuk, hogy Rusznyák Gábor rendezése akár a legjobb előadás díjára is esélyes volt. A végeredmény szempontjából nem meghatározó mindaz, ami az előadásokat követő szakmai beszélgetéseken elhangzik, de ezeknek az összejöveteleknek a hangulata, a pro és kontra érvek szembeállítása azért következtetni enged arra, hogy a befutónál mindenképpen számolni kell az adott darabbal.

És így volt ez a miskolciak esetében is. A hozzászólók kiemelték az előadás egységességét, mely vonatkozik a zenére, a díszletre, a színészek koncentrált játékára egyaránt, sőt alaptézisként fogalmazódott meg, hogy ez a nap, amikor a POSZT-on színre került a Móricz-mű, nagy nap a színházcsinálás életében. Kiemelték, hogy ennek a színpadi műnek az egész társulat a főszereplője, mindenki hozzátett valami olyan szenvedélyeset és személyeset, amitől feledhetetlen színházi élmény született, a rendező pedig biztos kézzel mozgatta a csapatot, pedig nem könnyű feladat huszonnégy színész közt rendet teremteni. Egyszóval nem csak érvényes, de színháztörténeti szempontból is jelentős produkcióként vonult be a Kivilágos kivirradtig a POSZT köztudatába.

Mindezek fényében az öröm mellett, hogy Harsányi Attila játékát – melyet a szakma is kiemelt – ilyen magas szinten elismerték, bizony csalódás, hogy maga az előadás, vagy a rendezés díj nélkül maradt.

Igazi mestermű

A díjazott miskolci művészt telefonon sikerült elérnünk, miután napvilágot látott a díjazottak listája. Éppen Erdélyben, Nagybányán vesz részt az Atelier Fesztiválon. Beszélgetésünk előtt jött le a színpadról, ahol Gogol Egy őrült naplója című műve alapján készült Popriscsin monodrámáját adta elő, s már készült újra a deszkákra, hisz az Oroszok című Viszockij estjének bemutatása is ezen az estén esedékes – mondta. Hosszas beszélgetésre így nem volt alkalmunk, de annyit megosztott olvasóinkkal, hogy kifejezetten megdöbbent, amikor megkapta a hírt, hogy díjazták a magyar nyelvű színjátszás legnagyobb seregszemléjén. Igazi megtiszteltetésnek érzi.

Harsányi Attila kérdésünkre elmondta, hogy a Miskolci Nemzeti Színház életében korszakos előadásnak, igazi mesterműnek gondolja a Kivilágos kivirradtigot, ami a teátrum elmúlt öt esztendejének kiemelkedő alkotása, az elmúlt évek társulati munkájának összegzése, mely bizony nagyobb szakmai elismerésre is hivatott lett volna.

A Színházi Dolgozók Szakszervezetének Básti Lajos-díját Pécsett, a POSZT díjkiosztó gálaestjén Harsányi Attila képviseletében pécsi színész barátja, Bánky Gábor vette át, hisz abban az időben ő egy másik színpadon, bő hatszáz kilométerre a baranyai megyeszékhelytől, éppen meghajolt hálás közönsége előtt.

