Bartók Plusz Operafesztivál – Mátyássy Szabolcs Scaevola című művét mutatják be

A kétfelvonásos drámai opera cselekményének alapmotívuma egy régi legenda; a Rómát bátorságával és állhatatosságával megmentő, jobbját társaiért tűzbe tevő Mucius Scaevola története, amely az ezredfordulóra áthelyezett háborús helyzetben elevenedik meg.

A művet a szerző mintegy fél év alatt írta meg, elmondása szerint a gyors tempót a témaválasztás is inspirálta, hiszen a kortárs zene is befogadhatóbbá válik egy érzelemdús környezetben. A tragédiákkal átszőtt háborús helyzet nemcsak kitűnő drámai alapot biztosít a műnek, hanem a jelenkorra is képes reflektálni.

Rost Andrea rendhagyó módon, még a mű megismerése előtt vállalta el Sofija, a békét szimbolizáló apáca áriáját. A világhírű szoprán nem szokott kortárs darabot énekelni, azonban most kivételt tett, hiszen az opera műfaj jövőjének támogatása elképzelhetetlen a pályájuk elején lévő zeneszerzők segítése nélkül – közölte a Zeneakadémia az MTI-vel.

Idén 17. alkalommal rendezik meg a Bartók Plusz Operafesztivált Miskolcon, amelyen nemzetközi hírű művészek és társulatok mellett ifjú tehetségek is bemutatkozhatnak. A fesztivál kiemelt feladatának tekinti Bartók Béla életművének ápolását és – hűen a zeneszerző szellemiségéhez – a kibontakozó tehetségek támogatását. A jövő kulcsa operaíró versenyt 2013-ban hirdették meg először, amelynek célja a Bartók utáni kortárs operák születésének elősegítése. A 2016. évi verseny döntőjének a Zeneakadémia adott otthont, távlati terveket nyitva a későbbi versenyeken győztes darabok bemutatására az operavizsgákon is.

A nemzetközi zsűri 2016-ban Mátyássy Szabolcs Scaevola című operáját hirdette ki nyertesként, amelyet a nagyközönség színpadra állítva, zenekari kísérettel először a 2017-es Bartók Plusz Operafesztiválon, Miskolcon tekinthet meg. Az esten közreműködik a Miskolci Szimfonikus Zenekar és az Á la cARTe kórus Sándor Szabolcs vezényletével.

