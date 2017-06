Bartók Plusz Operafesztivál – Az utcatánc? Ez a legjobb iskola

Nem biztos, hogy mindenki pontosan emlékszik: a legelső fesztiváloktól táncolnak?

Kozma Attila: Sőt, már előtte is. Az első, 2001-es fesztivált megelőzte egy előrendezvény, mi már akkor is dolgoztunk. Az egyfajta improvizatív műsor volt, amelybe az utca emberét is bevontuk. Aztán az első fesztivállal indult a mi programunk is egészen mostanáig: különböző operaáriákra, operarészletekre adunk elő etűdöket.

Az idei a 17. fesztivál. Miben állandó, miben változott az idők során a programjuk?

Kozma Attila: Szándékunk, hogy egyfajta performansz jellegű utcaszínházat csináljunk, amelynek a zenei alapja Bartók és a pluszként szereplő mindenkori zeneszerzők művei. Így táncoltunk például Verdi, Puccini, Csajkovszkij vagy épp Bartók zenéjére. A produkcióink lényege mindig ugyanaz, hogy azokhoz az emberekhez is eljusson a fesztivál, akik nem szívesen ülnek be egy háromfelvonásos operára. Szeretnénk elérni, hogy a tánc, az utcaszínház, a humor, az érdekes megközelítés oldaláról hozzájuk is eljusson ez a műfaj.

Mit láthat az idén a közönség a balett előadásában?

Kozma Attila: Bartóktól az Allegro Barbarót, Puccinitől a Tosca imája áriát, Bizet Gyöngyhalászokjából a híres Gyöngyhalász-áriát, Ruszalkát, és mivel egy ragtime-operát is műsorra tűz a fesztivál, így mi egy amerikai ragtime-operát is beválasztottunk a műsorunkba. Az idei előadásaink egyébként nagyon látványosak lesznek. Az esetek többségében alapruhában, valamiféle balettos, vagy kortárs dresszben szoktak dolgozni a táncosok, de az idén megpróbáljuk maszkkal, sminkkel, az utcaszínház keretein belül díszlettel megszínesíteni a dolgot. Emellett a társulat összes tagja részt vesz a produkciókban.

Mennyire érzik a közönség szeretetét?

Kozma Attila: Ahogy elindul a fesztivál, vannak, akik hozzák a székeiket, vagy a padokra ülnek le, tehát gyülekeznek, szeretik, várják az előadásainkat. Ez nagyon jó érzés.

Önnek mit jelent személy szerint a fesztivál?

Kozma Attila: A színházcsinálás csúcsának érzem. Nagyon szeretem az operát, nagyon sok operában dolgoztam, és imádom, ahogy, amilyenre a szervezők megszervezik ezt a rendezvényt. Azt gondolom, hogy ha valaki nem riad meg tőle, akkor hatalmas élmény megfejteni az operazenét. Szerencsére a Miskolci Ba­lettnek is jut feladat bőven a fesztiválokon. Mint például tavaly a Bartók-maratonon, amikor A fából faragott királyfit és A csodálatos mandarint is sikerült a balett­együttesnek színpadra vinnie. A fesztivál minden évben kihívás, egy új lehetőség, amire mindig nagyon készülünk. A mostani évadra kicserélődött a csapat, szeptembertől hat új táncos érkezett. Mondtam nekik, hogy az utcatánc, az utcaszínház a legjobb iskola. Annyira közel kerülnek a közönséghez, szinte érzik a leheletüket, a jelenlétüket. Ha itt jól szerepelnek, akkor olyan rutinjuk lesz a kapcsolattartásban, hogy a színpadon is magabiztosabbakká válnak.

Lendület. A Miskolci Balett táncosai és közönségük | Fotó: Éder Vera

Ha vége a fesztiválnak, kezdődhet a nyári szünet…

Kozma Attila: A táncosoknak most nem lesz. Hamarosan utaznak Linzbe, ott lesznek egy hónapot, mire visszatérnek, kezdődik az évad, alig lesz pár napjuk pihenni, és már indulnak a Casablanca próbái: az évad elején lesz a táncelőadás bemutatója. A most záruló évad is nagyon mozgalmas volt, 6-8 fesztiválon is voltunk, és még nincs vége.

Változik a balett összetétele a következő évadban?

Kozma Attila: Nem, szerencsére marad a csapat. Ez egy jó társulat, országosan is híresen jó most a miskolci, összetartásban és munkabírásban egyaránt. És nem csak a munkában és a színpadon. Nagyon együtt vannak, együtt járnak szórakozni, együtt fedezik fel a várost és a megyét is.

A fesztivál külső programjai két nappal hamarabb, a mínusz 1. és a 0. nappal kezdődnek.

