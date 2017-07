Baróton pihentek és örömzenéltek

A perecesi zenészek minden évben eltöltenek néhány napot külföldön, együtt zenélnek, pihennek, kirándulnak. Mindezt Lendvai Péter, a zenekar karnagya (a tavalyi operaíró verseny döntőse – A szerk.) mondta el lapunknak. Az idei pihenést kapcsolatépítéssel is egybekötötték, hiszen a Csala Kürtje fúvósaival közösen is felléptek.

– A barótiak is hasonló utat jártak be, mint a perecesiek: ott is bezárt a bánya, de a bányászhagyományaik megmaradtak – mondta Lendvai Péter.

A perecesi fúvószenekar azonban nemcsak pihenéssel töltötte az egy hetet, hanem fel is léptek, örömzenéltek: Székelyudvarhelyen térzenét adtak, Tusnádfürdőn egy kórusfesztiválon zenéltek, és egy baróti istentiszteleten is játszottak.

© Fotó: Magánarchívum

„Sok-sok élménnyel tértünk haza, megnéztük Benedek Elek szülőházát, borvízkóstolón voltunk. Óriási szeretettel fogadtak minket, és fantasztikus érzés volt, hogy 600 kilométer utazás után is magyarok fogadtak, magyarul beszélt mindenki” – ezt már Gecse Attila, a zenekar kuratóriumának elnökségi tagja mesélte. Hozzátette: számára a legnagyobb élmény a tusnádfürdői fellépésük volt.

– ÉM-NSZR –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA