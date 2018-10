Bármikor, bárhol mérhetnek már

Az intézkedési kultúraváltás részeként a rendőrség vállalást tett a közlekedők irányába az előre bejelentett, jól látható módon végzett ellenőrzésekkel. Remélte, hogy ez az előzékeny gesztus jogkövető közlekedési magatartást vált ki. Mára bebizonyosodott, hogy a rendőrség e vállalásával egyre inkább magára marad – írta a rendőrség a közleményében hozzátéve: az elmúlt időszakban jelentősen csökkent a közlekedők jogkövetési hajlandósága: a baleseti számok – és a mögöttük húzódó jogsértések – változatlan rendőrségi gyakorlat és ellenőrzési intenzitás mellett nőttek. Az előre bejelentett, jól látható módon végzett ellenőrzések nem jelentenek általános visszatartó erőt. A közlekedési helyzet javítása, a balesetek számának csökkentése érdekében a rendőrség szükségesnek látja az ellenőrzési módszerek, eszközök bővítését.

Nem kell látszaniuk

Mivel jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz nem határozza meg, hogy az ellenőrzéshez használt készüléket jól láthatóan kell elhelyezni, ebből az is következik, hogy azok akár rejtve is használhatók. Ez több európai országban bevett gyakorlat. Hozzáteszik: a rendőrség közlekedésrendészeti akciókkal és kampányokkal lép fel a legveszélyesebb közlekedési magatartások ellen. A bejelentésre a legnagyobb hazai traffipaxjelző app is reagált: ezentúl valószínűségi számítás segítségével határozzák meg az aktuális mérési helyszíneket.

ÉM-HI

