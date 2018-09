Barlangászok találkoztak Bódvaszilason

Az Alsó-hegyi Barlangkutatás-történeti Társaság és Bódvaszilas Község Önkormányzata, valamint a Bódvaszilasért Baráti Kör szervezésében szeptember 7–9. között a településen tartották a dr. Dénes György tiszteletére rendezett emléknapokat.

Kiállítások, előadások

Hasonló, szakmai rendezvény már háromszor is volt Bódvaszilason, ám azokon a közelmúltban elhunyt szakember is részt vett, most ez a negyedik ilyen program előtte tisztelgett, egyben rendhagyó és hagyományteremtő is volt, hiszen a jövőben ugyanígy szeretnék megrendezni.

A program pénteken délután egy laza, beszélgetős találkozóval indult, ugyanis az emléknapokra az ország számtalan részéről érkeztek a barlangkutatással, barlangi mentéssel foglalkozók, vagy éppen a téma iránt érdeklődők, ahogy határon túlról is. A legmesszebbről érkező egyenesen Ausztráliából.

Szombaton aztán egy hivatalos megnyitóval és dr. Dénes György emléktáblájának megkoszorúzásával vette kezdetét a nap. Az Esterházy-Koós Kastélyban megtekinthették a Barlangkutató Múzeumot az érdeklődők Stieber József alapító tárlatvezetésével. Megkoszorúzták a Barlangkutató Emlékkövet, de „Dr. Dénes György a kutató és a magánember” címmel egy időszaki kiállítást is megnyitottak a Petőfi Sándor Művelődési Ház félemeleti teázóhelyiségében kialakított kiállítótérben. A délután folyamán előadásokat, vissza­emlékezéseket, vetített képes beszámolókat tartottak a művelődési házban, melyek nagyrészt szintén dr. Dénes György életére, munkásságára koncentráltak.

– Nagyon színvonalas volt a szakmai program, amelyen szép számmal vettek részt érdeklődők, este kilenckor még 39-en voltak ott a nap záró előadásán. Dr. Dénes György az utolsó polihisztor volt, hiányát ma is nagyon érezzük. Itt, Bódvaszilason igyekeztünk emléket állítani neki, az itteni kiállítást a születésének századik évfordulója alkalmából meghívták az érdi múzeumba is – mondja Stieber József önkormányzati képviselő, barlangkutató, a rendezvény szervezője.

Horváth Imre

A barlangkutatók őse

Dr. Dénes György a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat egyik alapítója, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat megalapítója és örökös tiszteletbeli elnöke. A barlangi mentők nemzetközi szervezetének tiszteletbeli elnöke. A Magyar Földrajzi Társaság és a Magyar Természetbarát Szövetség elnökségi tagja volt, aki megszervezte a Vörös Meteor Barlangkutató Csoportot. Nevéhez több barlang feltárása és felfedezése fűződik. Az emléknapon megszavazták, hogy tiszteletére alapítsanak egy díjat, amelyet minden évben azoknak adják oda, akik a barlangkutatás terén érnek el eredményeket.

